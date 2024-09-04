Росіяни розтрощили цивільні будинки: у Криворізькій РВА повідомили про наслідки удару

Вранці 4 вересня Росія завдала цинічного удару по спальному району в центрі Кривого Рогу. Поруч не було військових об'єктів, країна-агресорка вчергове здійснила терористичний акт проти цивільного населення.

В будинках знищені вікна та дахи, на щастя, нема потреби у переселені людей. Про це 24 Каналу розповів начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко, зауваживши, що поранення отримали 6 людей, всі екстрені служби продовжують роботу.

Дивіться також Пошкоджені будинки, готель, навчальні заклади: фото наслідків атаки на Кривий Ріг

Наслідки удару в Кривому Розі

За словами начальника Криворізької РВА, в спальному районі міста розташовані навчальні заклади та соціальні об'єкти. Саме туди країна-агресорка запустила свою ціль. Поруч не було ні підприємств важкого виробництва зброї, ні ангарів чи складів з технікою.

Це абсолютно цинічне знищення цивільних мешканців та цивільної інфраструктури. Це геноцид і терор, по-іншому сказати неможливо,

– підкреслив Ситниченко.

Зараз в лікарні перебуває десятирічна дівчинка у середній важкості. В медичному закладі також перебувають троє людей, медики надають всю необхідну допомогу. Загалом поранення отримали 6 людей.

Наразі на місці влучання працюють всі необхідні служби – лікарі та ДСНС. Рух територією вже відновлено, працюють також комунальні служби для прибирання та відновлення району,

– розповів начальник Криворізької РВА.

На щастя, потреби у переселенні постраждалих людей немає. В будинках пошкодженні вікна та дахи, влада надає необхідну допомогу для їх відновлення.

Кривий Ріг має запаси води, продуктів та медикаментів, а лікарні працюють цілодобово.