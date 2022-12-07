Терористи атакували мирне місто: Зеленський показав, як окупанти обстрілювали Курахове

Російські загарбники 7 грудня атакували Курахове. Володимир Зеленський показав, на що окупанти перетворили мирне місто.

Український лідер зауважив, що російські терористи – нелюди. Й вони будуть змушені відповісти за скоєне.

Зауважте Ворог обстрілює житлові будинки, а ЗСУ – завдають втрат окупантам: карта бойових дій на 7 грудня

Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені,

– мовиться у повідомленні.

Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – розповів, що окупанти вдарили по середмістю. В Офісі Президента наголосили, що вогонь відкрили з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни уночі атакували Запоріжжя

В ОП повідомили , що жертвами терористичної атаки стали 8 людей.

Іранські дрони-камікадзе у ніч на 7 грудня літали над низкою областей. Зокрема, росіяни атакували Запоріжжя. Постраждали місцеві жителі. В ОВА розповіли, що серед них – неповнолітня дівчина.

"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БпЛА", – розповіли в ОВА.

В ОП наголосили, що ворог атакував село Новотавричеське. Окрім того, у ніч на 7 грудня дрони-камікадзе збили на Дніпропетровщині та Житомирщині.

Російських загарбників притягнуть до відповідальності

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен злочин, який скоїли в Україні. Єдиний варіант сховатися для загарбників – вирушити на концерт до Кобзона. Квитки туди ворог отримує успішно.

Станом на 7 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українським героям вдалося ліквідувати вже 92 740 окупантів. Також знищили: