Терористи атакували мирне місто: Зеленський показав, як окупанти обстрілювали Курахове
Джерело:Володимир Зеленський
Російські загарбники 7 грудня атакували Курахове. Володимир Зеленський показав, на що окупанти перетворили мирне місто.
Український лідер зауважив, що російські терористи – нелюди. Й вони будуть змушені відповісти за скоєне.
Зауважте Ворог обстрілює житлові будинки, а ЗСУ – завдають втрат окупантам: карта бойових дій на 7 грудня
Терористи атакували мирне місто Курахове. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені,
– мовиться у повідомленні.
Павло Кириленко – голова Донецької ОВА – розповів, що окупанти вдарили по середмістю. В Офісі Президента наголосили, що вогонь відкрили з реактивних систем залпового вогню.Важливо! В ОП повідомили, що жертвами терористичної атаки стали 8 людей.
Росіяни уночі атакували Запоріжжя
Іранські дрони-камікадзе у ніч на 7 грудня літали над низкою областей. Зокрема, росіяни атакували Запоріжжя. Постраждали місцеві жителі. В ОВА розповіли, що серед них – неповнолітня дівчина.
"Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БпЛА", – розповіли в ОВА.
В ОП наголосили, що ворог атакував село Новотавричеське. Окрім того, у ніч на 7 грудня дрони-камікадзе збили на Дніпропетровщині та Житомирщині.
Російських загарбників притягнуть до відповідальності
Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен злочин, який скоїли в Україні. Єдиний варіант сховатися для загарбників – вирушити на концерт до Кобзона. Квитки туди ворог отримує успішно.
Станом на 7 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українським героям вдалося ліквідувати вже 92 740 окупантів. Також знищили:
- танків – 2 935,
- бойових броньованих машин – 5 909,
- артилерійських систем – 1 923,
- РСЗВ – 395,
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 601,
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 526,
- спеціальної техніки – 163.