Внаслідок удару по Білій Церкві пошкоджено лікарню: саме тут загинула жінка

Уночі 23 червня Росія атакувала Україну сотнями дронів та ракет. Внаслідок атаки по медичному закладу у Білій Церкві загинула жінка.

У лікарні знесена покрівля, вибиті вікна та пошкоджено сучасне медичне обладнання. Про це повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія обстріляла лікарню на Київщині: є жертва

За даними ОДА, у лікарні на момент обстрілу знаходилось близько 100 пацієнтів та 50 працівників. На жаль, відомо про загиблу 1957 року народження.

Микола Калашник повідомив про 8 постраждалих на Київщині. Серед них також 2 рятувальники ДСНС, які допомагали доставити до карети "швидкої" одну з пацієнток.

Усі пацієнти, які перебували на стаціонарному лікуванні, переміщенні до закладу охорони здоров'я у Білій Церкві. Вони продовжують отримувати відповідні обстеження,

– повідомив начальник Київської ОДА.

Також він додав, що у лікарні перебували діти. Наймолодшому хлопчику 5 років.

Жінка, що загинула через російський удар, мала бути виписана у понеділок 23 червня з лікарні. Там їй проводили операцію.

Пошкоджень зазнали житлові будинки ще у трьох районах регіону. На жаль, є й повністю знищені цивільні об'єкти.

Наслідки ворожої атаки на Білу Церкву / Фото Національної поліції України

Нагадаємо, вночі проти 23 червня Росія обстріляла Україну дронами та ракетами. Найбільше постраждали Київ та область. У столиці відомо про щонайменше 6 загиблих та 25 постраждалих. Серед потерпілих 4 дітей, вагітна та працівники ДСНС.

Ймовірно, що цієї ночі було запущено північнокорейську балістику. Загалом українській ППО вдалось знешкодити 354 цілі.