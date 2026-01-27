Росія атакувала Львівщину "Шахедами": у Бродах після удару здіймається дим

Біля Брод на Львівщині пролунали вибухи. На місці ворожого удару здіймається дим.

О 07:18 для Золочівського району на Львівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибухи у Бродах?

О 07:24 Повітряні сили повідомили, що БпЛА на півночі Львівщини рухаються в напрямку населеного пункту Броди. Незабаром у місті пролунали вибухи, після яких над місцем удару здійнявся дим.

Броди після вибуху: дивіться відео

О 07:48 тривогу для Золочівського району скасували.

Пізніше глава ОВА Максим Козицький повідомив, що ворог завдав удару по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

Нагадаємо, що 8 січня Росія вдарила по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орешник". Ракета не мала бойової частини. Вона летіла зі швидкістю 13 кілометрів за годину і влучила по об'єкту інфраструктури.

Журналіст і аналітик видання Bild Юліан Рьопке вважає, що Путін намагався залякати європейців, які планують фінансувати післявоєнну відбудову України.

За його словами, удар по Львову, який розташований за 80 кілометрів від кордонів НАТО, міг бути випробуванням, елементом пропаганди або доказом, що Росія не має технологій для зарядки ракети.

Що відомо про наслідки останніх атак Росії на Україну?