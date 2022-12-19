Гарна робота ППО: поліція показала уламки ракети, якою окупанти атакували Миколаївщину
Джерело:телеграм Сергія Шайхета
Російські військові продовжують обстрілювати Миколаївську область. Для цього використовують як іранські дрони, так і ракети радянського зразка.
Одну з них у ніч проти 19 грудня вдалося збити силам ППО. У поліції показали уламки ворожої ракети, якою ворог намагався атакувати Миколаївську область.
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Атакували радянською ракетою
Про це у своєму телеграмі повідомив начальник Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет. Він зазначив, що окупанти стріляли уночі по Первомайському району.
Ми документуємо та виявили залишки збитої крилатої ракети виробництва радянських часів. Гарна робота ППО,
– зазначив він.
Уламки збитої російської ракети на Миколаївщині / Фото з телеграма Шайхета
Уламки збитої російської ракети на Миколаївщині / Фото з телеграма Шайхета
Не минулося без атаки дронами
Зауважимо, що цієї ночі було неспокійно у Миколаївській області. Близько 23:08 глава ОВА Віталій Кім зазначив, що над регіоном літають ворожі безпілотники. Згодом він додав, що БпЛА вдалося збити.
Цікаво, що повітряну тривогу в області оголосили лише після 23:40. За словами Кіма, він не знає, чому сирени повідомили про небезпеку з неба значно пізніше.
Зауважимо, що тоді про загрозу з неба попередили також мешканців Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Вінницької областей.
Додамо, що напередодні розвідка попередила про отримання Росією нової партії "Шахідів". Власне, саме тому ворог активізував атаки дронами-камікадзе.
Атакували вночі дронами також Київ
- Зауважимо, що близько 03:15 надійшло перше повідомлення про влучання іранським дроном на Київщині. Після 4 ранку з'явилися дані про чергову хвилю атак "Шахідами".
- Уже пів на 5 ранку глава Київської ОВА Олексій Кулеба підтвердив атаку дронами. За його словами, в області та столиці працює ППО.
- Зранку мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у Шевченківському та Солом'янському районі пролунали кілька вибухів. За його словами, на місцях працюють відповідні служби.
- Згодом у КМВА повідомили, що столиця витримала кілька хвиль атаки дронами-камікадзе. У повітряному просторі над Києвом зафіксували понад 20 "Шахідів", 15 з яких збили.
- За словами глави КМВА Сергія Попка, влучання зафіксували по об'єкту критичної інфраструктури. Аварійні служби займаються ліквідацією наслідків атаки.
- Глава ОВА Олексій Кулеба додав, що внаслідок атаки, за попередньою інформацією, постраждало двоє людей. Вони отримують медичну допомогу.