Росія атакувала об'єкти енергетики на Львівщині

Російські окупанти вранці 13 грудня атакували кілька областей України, зокрема Львівську. Відомо, що ворог атакував об'єкти енергетики в регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави ОВА Максима Козицького.

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Атака ворога на енергетику

Очільник Львівської ОВА розповів, що Росія вранці 13 грудня атакувала енергообʼєкти регіону.

Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області,

– ідеться в повідомленні.

Козицький розповів, чи є постраждалі внаслідок атаки противника. За його словами, станом на 10:11 інформації про постраждалих нема.

Він додав, що через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Проте більше подробиць глава ОВА не розповів, вказавши, що "деталі згодом".

Додамо, що міністр енергетики України Герман Галущенко писав, що сьогодні знову енергетика по всій Україні опинилася під масованим ударом ворога.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", – зазначав він.

Нагадаємо, що вранці 13 грудня в кількох регіонах України пролунали вибухи. Зокрема, гучно було в Одесі, на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині, Івано-Франківщині та Львівщині.