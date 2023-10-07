Росія атакувала Одещину, успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку: хронологія 591 дня війни

7 жовтня 2023, 06:57
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Боротьба українського народу проти збройної агресії Росії триває уже 591 день. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста ракетами та вчиняти воєнні злочини. Сили оборони стримують ворога на лінії фронту та наступають на кількох напрямках.

Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 7 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.  

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12:54, 07 жовтня

Втрати ворога на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку упродовж минулої доби російська армія втратила 338 солдатів, 52 одиниці військової техніки, склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт., про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він підтвердив, що Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи біля Копанів та Новопрокопівки.

12:05, 07 жовтня

Оборонні позиції росіян біля Токмака

Російські війська продовжують зводити оборонні укріплення на підступах до Токмака на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Агенти руху "Атеш" показали оборонні позиції росіян та передали координати українським військовим. 


Росіяни звели фортифікаційні споруди біля Токмака / Фото руху "Атеш"

11:56, 07 жовтня

Чи є серед потерпілих в Ізраїлі українці

МЗС України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. До того ж українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарнями країни. Наразі українці серед потерпілих унаслідок загострення конфлікту немає.  

11:37, 07 жовтня

Нетаньягу: Ізраїль перебуває в стані війни

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни і наголосив, що Сектор Гази "заплатить" за цей напад.

 

10:30, 07 жовтня

Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції

Збройні Сили Ізраїлю оголосили про початок контртерористичної операції в Секторі Гази. Вона має назву "Залізні мечі". Рішення ухвалили після того, як зі сторони Сектору Гази по території Ізраїлю було випущено близько 5 000 ракет.

 

09:50, 07 жовтня

На Сумщині хлопець підірвався на вибухівці

На Сумщині загинув 14-річний підліток. Відомо, що він підірвався на вибухівці, знайденій на подвір'ї.

 

09:46, 07 жовтня

ХАМАС проник в ізраїльське місто Сдерот

В Ізраїлі вранці 7 жовтня пролунали потужні вибухи після масованого ракетного удару з Сектору Гази. Крім цього, в ізраїльське місто Сдерот проникли озброєні бойовики палестинського руху ХАМАС.

 

09:18, 07 жовтня

Ворог ракетою атакував Полтавщину

В ОВА прокоментували нічні вибухи на Полтавщині. Ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі: пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Минулося без постраждалих.

 

09:16, 07 жовтня

В Харкові завершили рятувальну операцію

Екстрені служби завершили рятувати людей на місці прильоту у центрі Харкова, повідомили в ОВА. Всім постраждалим медики надали всю необхідну допомогу.

Унаслідок атаки загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. 

 

09:14, 07 жовтня

В ISW проаналізували наступ росіян на Куп'янському напрямку

Російські війська відновили наступ на Куп'янському напрямку, повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Втім, там висловили упевненість, що окупанти не матимуть успіху.

 

08:40, 07 жовтня

Росіяни касетними снарядами обстріляли село на Запоріжжі

Зранку ворог обстріляв село Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. Під час атаки загинула жінка, ще 2 людини поранено.

За попередніми даними ОВА, росіяни обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.

08:20, 07 жовтня

Понад 50 обстрілів Херсонщини за добу

Ворог здійснив 52 обстріли Херсонщини, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон росіяни випустили 20 снарядів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні. За даними Херсонської ОВА,  упродовж останньої доби унаслідок обстрілів росіян поранено 2 людей.

08:04, 07 жовтня

Які посади займають екскомандири окупантів Дворніков і Лапін

Колишні російські військові командири, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну, залишаються на периферійних посадах. Наразі вони хоч і мають певний вплив у російській військовій чи оборонно-промисловій базі, насправді марять повернутись в армію, повідомили аналітики ISW.

 

07:26, 07 жовтня

Генштаб оновив статистику втрат ворога

ЗСУ від початку війни ліквідували 281 700 російських бійців. Лише упродовж минулої доби знищено 610 ворогів. 

07:05, 07 жовтня

Успіх ЗСУ біля Копані та Новопрокопівки

Генштаб опублікував ранкове зведення.  Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Частковий успіх зафіксували північніше Копані та південніше Новопрокопівки.

Також під час наступальних дій на Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіх Східніше Андріївки, що на Донеччині.

06:51, 07 жовтня

Ворог атакував Одещину "Оніксами"

У Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс".  Випустили їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", у тимчасово окупованому Криму.

Загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.

Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.


Одещина знову під обстрілом росіян / Фото Прокуратури

05:33, 07 жовтня

Москву атакували дрони

Зранку Москва знову пережила атаку безпілотників. В аеропортах російської столиці "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" вводили план "Килим" і вони на деякий час припиняли роботу.

В міноборони Росії, що безпілотник збили, пошкоджень від падіння уламків, мовляв, немає. Без жертв.
 

 

04:47, 07 жовтня

У США готують новий пакет військової допомоги

Reuters пише, що невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме приблизно 200 мільйонів доларів.

 

03:30, 07 жовтня

Естонські волонтери потрапили під обстріл

Під обстріл росіянами Харкова потрапили естонські волонтери. Вони не постраждали, але пошкоджено їх автівки. 

02:05, 07 жовтня

Вибухи в Одесі

Про гучні вибухи повідомили й в Одесі. Російські окупаційні війська очевидно запустили ракети "Онікс". 

О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська.

00:10, 07 жовтня

У Миргороді пролунали вибухи

Російські окупанти вночі вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух. Ворог міг застосувати "Іскандер".

 

Автор: Анастасія Лукашевська