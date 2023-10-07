Росія атакувала Одещину, успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку: хронологія 591 дня війни

Боротьба українського народу проти збройної агресії Росії триває уже 591 день. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста ракетами та вчиняти воєнні злочини. Сили оборони стримують ворога на лінії фронту та наступають на кількох напрямках.

Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 7 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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