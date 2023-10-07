Росія атакувала Одещину, успіхи ЗСУ на Мелітопольському напрямку: хронологія 591 дня війни
Боротьба українського народу проти збройної агресії Росії триває уже 591 день. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста ракетами та вчиняти воєнні злочини. Сили оборони стримують ворога на лінії фронту та наступають на кількох напрямках.
Про те, як змінилась ситуація на полі бою, головні новини станом на 7 жовтня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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На Таврійському напрямку упродовж минулої доби російська армія втратила 338 солдатів, 52 одиниці військової техніки, склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт., про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він підтвердив, що Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи біля Копанів та Новопрокопівки. Російські війська продовжують зводити оборонні укріплення на підступах до Токмака на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Агенти руху "Атеш" показали оборонні позиції росіян та передали координати українським військовим. МЗС України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. До того ж українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарнями країни. Наразі українці серед потерпілих унаслідок загострення конфлікту немає. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни і наголосив, що Сектор Гази "заплатить" за цей напад. Збройні Сили Ізраїлю оголосили про початок контртерористичної операції в Секторі Гази. Вона має назву "Залізні мечі". Рішення ухвалили після того, як зі сторони Сектору Гази по території Ізраїлю було випущено близько 5 000 ракет. На Сумщині загинув 14-річний підліток. Відомо, що він підірвався на вибухівці, знайденій на подвір'ї. В Ізраїлі вранці 7 жовтня пролунали потужні вибухи після масованого ракетного удару з Сектору Гази. Крім цього, в ізраїльське місто Сдерот проникли озброєні бойовики палестинського руху ХАМАС. В ОВА прокоментували нічні вибухи на Полтавщині. Ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі: пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Минулося без постраждалих. Екстрені служби завершили рятувати людей на місці прильоту у центрі Харкова, повідомили в ОВА. Всім постраждалим медики надали всю необхідну допомогу. Унаслідок атаки загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Російські війська відновили наступ на Куп'янському напрямку, повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Втім, там висловили упевненість, що окупанти не матимуть успіху. Зранку ворог обстріляв село Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. Під час атаки загинула жінка, ще 2 людини поранено. За попередніми даними ОВА, росіяни обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами. Ворог здійснив 52 обстріли Херсонщини, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон росіяни випустили 20 снарядів. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні. За даними Херсонської ОВА, упродовж останньої доби унаслідок обстрілів росіян поранено 2 людей. Колишні російські військові командири, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну, залишаються на периферійних посадах. Наразі вони хоч і мають певний вплив у російській військовій чи оборонно-промисловій базі, насправді марять повернутись в армію, повідомили аналітики ISW. ЗСУ від початку війни ліквідували 281 700 російських бійців. Лише упродовж минулої доби знищено 610 ворогів. Генштаб опублікував ранкове зведення. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Частковий успіх зафіксували північніше Копані та південніше Новопрокопівки. Також під час наступальних дій на Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіх Східніше Андріївки, що на Донеччині. У Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Випустили їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", у тимчасово окупованому Криму. Загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури. Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Зранку Москва знову пережила атаку безпілотників. В аеропортах російської столиці "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" вводили план "Килим" і вони на деякий час припиняли роботу. Reuters пише, що невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме приблизно 200 мільйонів доларів. Під обстріл росіянами Харкова потрапили естонські волонтери. Вони не постраждали, але пошкоджено їх автівки. Про гучні вибухи повідомили й в Одесі. Російські окупаційні війська очевидно запустили ракети "Онікс". О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська. Російські окупанти вночі вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух. Ворог міг застосувати "Іскандер".
Втрати ворога на Таврійському напрямку
Оборонні позиції росіян біля Токмака
Чи є серед потерпілих в Ізраїлі українці
Нетаньягу: Ізраїль перебуває в стані війни
Ізраїль оголосив початок контртерористичної операції
На Сумщині хлопець підірвався на вибухівці
ХАМАС проник в ізраїльське місто Сдерот
Ворог ракетою атакував Полтавщину
В Харкові завершили рятувальну операцію
В ISW проаналізували наступ росіян на Куп'янському напрямку
Росіяни касетними снарядами обстріляли село на Запоріжжі
Понад 50 обстрілів Херсонщини за добу
Які посади займають екскомандири окупантів Дворніков і Лапін
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Успіх ЗСУ біля Копані та Новопрокопівки
Ворог атакував Одещину "Оніксами"
Москву атакували дрони
У США готують новий пакет військової допомоги
Естонські волонтери потрапили під обстріл
Вибухи в Одесі
У Миргороді пролунали вибухи
На Таврійському напрямку упродовж минулої доби російська армія втратила 338 солдатів, 52 одиниці військової техніки, склад боєприпасів та ще один важливий об'єкт., про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Він підтвердив, що Сили оборони на Таврійському напрямку мають успіхи біля Копанів та Новопрокопівки.
Російські війська продовжують зводити оборонні укріплення на підступах до Токмака на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Агенти руху "Атеш" показали оборонні позиції росіян та передали координати українським військовим.
МЗС України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. До того ж українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарнями країни. Наразі українці серед потерпілих унаслідок загострення конфлікту немає.
Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни і наголосив, що Сектор Гази "заплатить" за цей напад.
Збройні Сили Ізраїлю оголосили про початок контртерористичної операції в Секторі Гази. Вона має назву "Залізні мечі". Рішення ухвалили після того, як зі сторони Сектору Гази по території Ізраїлю було випущено близько 5 000 ракет.
На Сумщині загинув 14-річний підліток. Відомо, що він підірвався на вибухівці, знайденій на подвір'ї.
В Ізраїлі вранці 7 жовтня пролунали потужні вибухи після масованого ракетного удару з Сектору Гази. Крім цього, в ізраїльське місто Сдерот проникли озброєні бойовики палестинського руху ХАМАС.
В ОВА прокоментували нічні вибухи на Полтавщині. Ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі: пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. Минулося без постраждалих.
Екстрені служби завершили рятувати людей на місці прильоту у центрі Харкова, повідомили в ОВА. Всім постраждалим медики надали всю необхідну допомогу.
Унаслідок атаки загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 жителів: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик.
Російські війська відновили наступ на Куп'янському напрямку, повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Втім, там висловили упевненість, що окупанти не матимуть успіху.
Зранку ворог обстріляв село Біленьке Запорізького району. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та господарчі будівлі. Під час атаки загинула жінка, ще 2 людини поранено.
За попередніми даними ОВА, росіяни обстріляли мирне село з РСЗВ касетними снарядами.
Ворог здійснив 52 обстріли Херсонщини, випустивши 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон росіяни випустили 20 снарядів.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні. За даними Херсонської ОВА, упродовж останньої доби унаслідок обстрілів росіян поранено 2 людей.
Колишні російські військові командири, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну, залишаються на периферійних посадах. Наразі вони хоч і мають певний вплив у російській військовій чи оборонно-промисловій базі, насправді марять повернутись в армію, повідомили аналітики ISW.
ЗСУ від початку війни ліквідували 281 700 російських бійців. Лише упродовж минулої доби знищено 610 ворогів.
Генштаб опублікував ранкове зведення. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Частковий успіх зафіксували північніше Копані та південніше Новопрокопівки.
Також під час наступальних дій на Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіх Східніше Андріївки, що на Донеччині.
У Силах оборони півдня України, окупанти били по Одещині надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс". Випустили їх з берегового ракетного комплексу "Бастіон", у тимчасово окупованому Криму.
Загарбники влучили у будівлю пансіонату у рекреаційній зоні, а також зерносховище припортової інфраструктури.
Також уламками ракет і вибуховою хвилею спричинило пожежу у гаражному кооперативі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.
Зранку Москва знову пережила атаку безпілотників. В аеропортах російської столиці "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" вводили план "Килим" і вони на деякий час припиняли роботу.
Reuters пише, що невдовзі адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме приблизно 200 мільйонів доларів.
Під обстріл росіянами Харкова потрапили естонські волонтери. Вони не постраждали, але пошкоджено їх автівки.
Про гучні вибухи повідомили й в Одесі. Російські окупаційні війська очевидно запустили ракети "Онікс".
О 2:00 моніторингові телеграм-пабліки повідомили про запуск "Оніксів" у бік Одеси та Чорноморська.
Російські окупанти вночі вкотре атакували Україну. У Миргороді пролунав гучний вибух. Ворог міг застосувати "Іскандер".