Росія майже годину атакувала Одесу "Бандеролями" та КАБами: під ударом була енергетика

Росія продовжує тероризувати мирні міста. У понеділок, 31 серпня, окупанти запустили по Одесі крилаті ракети "Бандероль", БпЛА та КАБи. У місті пролунали вибухи.

Про запуски повідомляли у Повітряних силах.

Що відомо про наслідки удару?

Росія ввечері 31 серпня завдала удару по Одесі "Бандеролями". Моніторингові канали напередодні атаки писали про те, що росіяни запустили по місту 8 баражуючих боєприпасів.

О 22:32 місцеві жителі чули вибухи. ПС також написали, що в напрямку міста летять реактивні БпЛА.

За даними місцевих ЗМІ, в одному з районів перебої зі світлом. Місто перебувало під масованою атакою ворога.

Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль в напрямку Чорноморська або Одеси з Чорного моря. Також моніторингові канали написали про загрозу авіабомб на Чорноморське та Лиманку.

Глава ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що росіяни бʼють по енергетиці та цивільних обʼєктах.

Росія завела війну в стадію безглуздої ескалації, у той час, як Путіна активно закликають до завершення війни. Його страх за власне життя без війни нагадує щура, який кидається в останній момент. Безглузда тактика Росії не призведе до успіху – лише до дзеркальних дій по її території,

– заявив Коваленко.

О 23:02 у місті знову пролунали вибухи. Голова місцевої ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі працює ППО.

Також Росія запустила по місту 10 крилатих ракет "Бандероль". О 23:07 моніторингові канали написали про ще 4 бомби, які летять на місто. О 23:19 Кіпер повідомив про повторні вибухи. Він закликав жителів Одещини перебувати в укриттях до завершення тривоги.

О 23:21 моніторингові канали написали, що загроза "Бандеролей" минула. Водночас на місту летять ударні БпЛА.

Начальник Одеської МВА Одеського району Сергій Лисак заявив, що внаслідок російської атаки постраждала інфраструктура.

Нагадаємо, що вночі 31 серпня російські війська завдали удару безпілотником по інноваційному терміналу "Нової пошти" в Одесі. Внаслідок влучання була знищена ключова сортувальна лінія. На щастя, постраждалих не було.

Також у четвер, 27 серпня, країна-агресорка завдала масованого удару по Одесі та області. В обласному центрі були постраждалі. Тоді ворог застосував звичайні та реактивні БпЛА, "Бандеролі" та балістику.