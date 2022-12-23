Росія атакувала один з об'єктів ДТЕК: він припинив генерацію електроенергії, є загиблий

Росія продовжує енергетичний терор України. Сьогодні, 23 грудня, окупанти атакували один із енергетичних об'єктів – він припинив генерацію електроенергії. Внаслідок обстрілу загинув працівник електростанції.

У ДТЕК повідомили, що обстріл був інтенсивним, обладнання станції зазнало значних ушкоджень. Де саме атакували терористи – не повідомляють.

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23 грудня окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на жаль, через атаку загинув працівник підприємства, ще один – отримав поранення.

Станом на 20:38 у підприємстві додали, що енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання, після закінчення обстрілу.

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Українська енергосистема продовжує оговтуватися від атак Росії. Станом на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.

Всі види генерації працюють. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, який 22 грудня був підключений до енергосистеми.

Водночас певні обмеження у системі подачі електроенергії все ще зберігаються.

На Сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах.

У Києві все ще тривають аварійні відключення світла, можливості повернутись до графіків – можливості немає. Водночас водо- та теплопостачання у киян є.

Це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.