Росія атакувала один з об'єктів ДТЕК: він припинив генерацію електроенергії, є загиблий
Джерело:ДТЕК
Росія продовжує енергетичний терор України. Сьогодні, 23 грудня, окупанти атакували один із енергетичних об'єктів – він припинив генерацію електроенергії. Внаслідок обстрілу загинув працівник електростанції.
У ДТЕК повідомили, що обстріл був інтенсивним, обладнання станції зазнало значних ушкоджень. Де саме атакували терористи – не повідомляють.
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23 грудня окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що на жаль, через атаку загинув працівник підприємства, ще один – отримав поранення.
Станом на 20:38 у підприємстві додали, що енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання, після закінчення обстрілу.Увага! Це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.
Актуально про ситуацію зі світлом в Україні
- Українська енергосистема продовжує оговтуватися від атак Росії. Станом на ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим.
- Всі види генерації працюють. Також вийшов на номінальну потужність енергоблок, який 22 грудня був підключений до енергосистеми.
- Водночас певні обмеження у системі подачі електроенергії все ще зберігаються.
- На Сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах.
- У Києві все ще тривають аварійні відключення світла, можливості повернутись до графіків – можливості немає. Водночас водо- та теплопостачання у киян є.