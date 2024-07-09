Обіцяє зміцнювати українську ППО: Байден після удару по "Охматдиту" зробив важливу заяву

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" президент США зробив заяву. Джо Байден пообіцяв посилювати українську ППО.

Здійснили обстріл медзакладу та загалом Києва загарбники у понеділок, 8 липня. Очільник Білого дому назвав це "жахливим нагадуванням" про жорстокість агресії Росії.

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Реакція Байдена на удар по лікарні "Охматдит"

Байден наголосив, що російські ракети вбили десятки мирних громадян України та спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні столиці.

Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію,

– йдеться у повідомленні.

Президент Сполучених Штатів згадав, що цього тижня зустрінеться з главою нашої держави Володимиром Зеленський на саміті НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія.

Я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною,

– наголосив Байден.

Водночас на сайті Білого дому йдеться, що союзники невдовзі збираються оголосити про "нові заходи з посилення протиповітряної оборони України".

Саміт НАТО у Вашингтоні відбуватиметься у період від 9 до 11 липня 2024 року. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг цими днями заявляв, що партнери нададуть Україні нову допомогу.

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Правоохоронці переконані, що росіяни програмували ракету Х-101, яка завдала удару по лікарні "Охматдит", саме на цей медичний заклад.