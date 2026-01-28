Укр Рус
24 Канал Новини України Поїзд, який Росія атакувала "Шахедами", продовжив рух і везе 147 пасажирів, – Укрзалізниця
28 січня, 09:44
2

Поїзд, який Росія атакувала "Шахедами", продовжив рух і везе 147 пасажирів, – Укрзалізниця

Сергій Попович
Основні тези
  • Поїзд на Харківщині, атакований Росією дронами, продовжив рух з 147 пасажирами, незважаючи на загибель 4 людей і поранення 2.
  • Затримка рейсу становить 5 годин, але Укрзалізниця намагається мінімізувати відставання, забезпечуючи пасажирів харчуванням у Полтаві.

Ударними дронами Росія атакувала пасажирський потяг на Харківщині. 10 вцілілих вагонів поїзда Барвінкове – Львів, Чоп вже відновили рух.

Вони везуть 147 пасажирів. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Дивіться також Горіли два вагони: який вигляд має поїзд, по якому вгатила Росія 

Рейс, який атакувала Росія, продовжив рух

Внаслідок атаки по поїзду Укрзалізниці загинуло 4 людини, також є 2 поранених.

На ранок 28 січня 10 вцілілих вагонів рейсу Барвінкове – Львів, Чоп продовжили рух далі і везуть 147 пасажирів. Поїзд також забрав і групу цивільної евакуації з Лозової.

Рейс затримується на 5 годин, але в Укрзалізниці зазначили, що спробують наздогнати відставання якомога більше. У Полтаві ж для пасажирів готують харчування.

Дякуємо всім рятувальникам, лікарям та співробітникам поліції, небайдужим пасажирам, які допомогали поїзній бригаді та решті пасажирів на місці трагедії, 
– зазначили в Укрзалізниці.

Що відомо про обстріл поїзда Укрзалізниці у Харківській області?

  • 27 січня пасажирський поїзд "Барвінкове – Львів-Чоп" у Барвінківській громаді на Харківщині був атакований дронами. Горів вагон та електровоз.

  • За попередньою інформацією, ворог атакував вагон та електровоз трьома безпілотниками типу "Шахед".

  • Президент Зеленський заявив, що удар дронів по цивільному потягу є актом тероризму. У вагоні на момент влучання було 18 людей.