Росія атакувала підстанцію на Запорізькій АЕС

Загарбники вдарили по магістральній підстанції Запорізької АЕС. У Міненерго звернулися із терміновим повідомленням.

Зазначається, що через атаку на підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої ЗАЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

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Росія вдалася до ядерного тероризму

Міністр енергетики Герма Галущенко наголосив, що черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС

Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України,

– наголосив очільник Міненерго.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

До слова, наприкінці вересня МАГАТЕ повідомило про атаку дрона на підстанцію біля Запорізької АЕС, яка контролюється Росією. Також нещодавно президент Зеленський попереджав про наміри країни-агресорки бити по атомній інфраструктурі після того, як знищила в Україні усі ТЕС.