Атака на порти Рені та Ізмаїл: у Румунії показали кадри вибухів, що лунали поруч
Росія у ніч проти 16 серпня атакувала Ренійський та Ізмаїльський порти. У мережі показали, як ЗСУ відбивали атаку.
Також вибухи було чутно в Румунії. ЗМІ країни пояснили, що росіяни обстрілювали територію всього за декілька кілометрів від румунського порту Галац, пише 24 Канал.
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Люди на Одещині та в Румунії чули атаку росіян
Одеське видання "Думская" опублікували відео, зняте вночі проти 16 серпня в Одеській області.
Ще кадри нічного повітряного бою на півдні Одеської області,
– пояснили журналісти.
Що відбувалось на Одещині 16 серпня: дивіться відео
Окрім того, у мережі румунська сторона опублікувала кадри, на яких видно, як Росія атакує порт Рені в Одеській області вночі проти 16 серпня. Очевидці відзначили, що орієнтовно о 4 годині 16 серпня була друга хвиля атак по порту.
Як виглядав порт Рені вночі проти 16 серпня: дивіться відео з твітера Yugan
Румунське видання Observator показало фото, на яких видно пожежу в Ренійському порті, що за декілька кілометрів від румунського міста та порту Галац, що на сході країни.
Ті, хто були неподалік, стверджують, що чули роботу систем протиповітряної оборони у двох портах,
– заявило видання.
Як виглядала Одещина після атак окупантів / Фото Observator
Атака "Шахедами" по Півдню
- Росія у ніч проти 16 серпня атакувала південь України дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ розповіли, що безпілотники окупанти запускали в декілька хвиль з південно-східного напрямку, тобто з Приморсько-Ахтарська, що у Чауді.
- Відомо, що спочатку Кремль обстріляв Миколаївську область, згодом запустив дрони по півдню Одеської. На Миколаївщині ЗСУ збили всі повітряні цілі, на Одещині – 13 дронів.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак згодом повідомив, що окупанти атакували Ренійський порт. Там у двох металевих складах ангарного типу загорілись два трактори та шрот в поруч розташованому складі на площі 10 метрів квадратних.
- Окрім того, глава Одеської ОВА пояснював, що у регіоні ворог влучив по одному з портів Дунаю, пошкодивши складські приміщення та зерносховища.