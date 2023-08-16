Атака на порти Рені та Ізмаїл: у Румунії показали кадри вибухів, що лунали поруч

Росія у ніч проти 16 серпня атакувала Ренійський та Ізмаїльський порти. У мережі показали, як ЗСУ відбивали атаку.

Також вибухи було чутно в Румунії. ЗМІ країни пояснили, що росіяни обстрілювали територію всього за декілька кілометрів від румунського порту Галац, пише 24 Канал.

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Люди на Одещині та в Румунії чули атаку росіян

Одеське видання "Думская" опублікували відео, зняте вночі проти 16 серпня в Одеській області.

Ще кадри нічного повітряного бою на півдні Одеської області,

– пояснили журналісти.

Що відбувалось на Одещині 16 серпня: дивіться відео

Окрім того, у мережі румунська сторона опублікувала кадри, на яких видно, як Росія атакує порт Рені в Одеській області вночі проти 16 серпня. Очевидці відзначили, що орієнтовно о 4 годині 16 серпня була друга хвиля атак по порту.

Як виглядав порт Рені вночі проти 16 серпня: дивіться відео з твітера Yugan

Румунське видання Observator показало фото, на яких видно пожежу в Ренійському порті, що за декілька кілометрів від румунського міста та порту Галац, що на сході країни.

Ті, хто були неподалік, стверджують, що чули роботу систем протиповітряної оборони у двох портах,

– заявило видання.



Як виглядала Одещина після атак окупантів / Фото Observator​

Атака "Шахедами" по Півдню