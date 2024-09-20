Росія атакувала "Шахедами", вибухи у низці областей: хронологія війни 940 дня війни

Російські війська ведуть повномасштабну війну проти українського народу уже 940 добу. Ворог уночі атакував безпілотниками "Шахед". Вибухи та роботу ППО чули у Київській та Черкаській областях, а ще у Хмельницькій та Івано-Франківській, також у Львівській та Рівненській областях.

Про наслідки атаки, ситуацію на фронті, втрати ворога та інші головні події дня станом на 20 вересня – у хронології 24 Каналу.

Дивіться також Бої в Українську та просування ворога біля Куп'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень