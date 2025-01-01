Удар "Шахедами" по Києву: у будинку зруйновані 2 поверхи, у місті – кілька пожеж

Російські війська 1 січня вкотре атакували Київ ударними БпЛА. Відомо, що зафіксовано падіння уламків в одному з районів міста.

Зокрема, ідеться про Печерський район столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМВА.

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Атака "Шахедів" на Київ

Близько о пів на 8 годину ранку 1 січня в КМВА повідомили про наслідки атаки ворога.

Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста,

– ідеться в повідомленні.

Відповідно до попередньої інформації, рештки впали на нежитлову забудову.

Там також вказали, що даних щодо постраждалих не надходило. В КМВА зазначили, що щодо пошкоджень, то наразі інформація зʼясовується.

Віталій Кличко, мер Києва, о 7:30 повідомив, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Він наголосив, що потрібно перебувати в укриттях

Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в не житловому приміщенні в Печерському районі. Всі служби прямують на місце,

– написав міський голова Києва.

Через кілька хвилин Кличко вказав, що також у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. За його словами, до медиків наразі звернулася одна людина.

Крім цього, як вказав мер столиці, є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

О 7:47 в КМВА надали оновлену інформацію щодо наслідків атаки по Києву.

"Внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталася пожежа покрівлі нежитлової будівлі та частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового житлового будинку з послідуючим загорання на площі 20 квадратних метрів", – написали там.

В КМВА вказали, що працюють всі екстрені служби.

Близько 8 години ранку Кличко повідомив, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За словами мера, відомо про одного постраждалого, його госпіталізували.

Також Кличко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Святошинському районі.

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Нагадаємо, що російські окупанти в новорічну ніч запустили по Україні "Шахеди". Так, перші повідомлення про рух ворожих БпЛА зафіксували ще о пів на 21 годину 31 грудня.

Відомо, що зранку 1 січня під ударом ворожих дронів опинилася Київська область. Так, в регіоні прогриміли вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що в області працюють сили протиповітряної оборони.

Також стало відомо, що і в самому Києві також пролунали вибухи. Згодом з'явилась інформація про повторні вибухи.