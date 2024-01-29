На Миколаївщині пошкоджені декілька будівель: Гуменюк розповіла про нічний удар "Шахедами"

Росія вночі проти 29 січня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти атакували й Південь України.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що вороги спрямували безпілотники, як зазвичай, маршрутом, який їм більше до вподоби. Зокрема, окупанти били через тимчасово окуповану Херсонщину й далі по різних напрямках України, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки дронами

Речниця розповіла, що Оперативне командування Південь працювало над Миколаївською областю. Там наші військові знищили 4 безпілотники типу "Шахед".

На жаль, уламками пошкоджено декілька будівель – адміністративну, навчального закладу, приватний будинок на Миколаївщині. Проте відбулось це все без пожежі,

– запевнила Гуменюк.

Також не надходила інформація про поранених.

Речниця Сил оборони півдня України пригадала, що робота по ворожих дронах-камікадзе – складна.

"Часто уламки дійсно можуть завдавати шкоди навіть при результативній роботі засобів протиповітряної оборони", – уточнила Гуменюк.

Які наслідки атаки на Миколаївщині

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти:

у Миколаївському районі 28 січня завдали артилерійських обстрілів та спрямували FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Орієнтовно о 23:50 28 січня ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади;

у Первомайському районі ЗСУ відбивали дронову атаку. Внаслідок падіння уламків в Арбузинській громаді пошкодили адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор.

Скільки дронів ворог випустив по Україні

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ЗСУ збили у Синельниківському районі безпілотник. Його уламки впали на територію агропідприємства та побили дах будівлі. Люди не постраждали.

Капітан 1 рангу ДПСУ зауважила, посилаючись на попередні дані Генштабу, що ворог запустив по Україні 8 дронів й це стала кількість, яку Росія регулярно запускає.

Зокрема, ворог намагається тримати в напрузі та виснажувати наше ППО щоночі. При цьому окупанти розвідують готовність систем нашої протиповітряної оборони, намагаються прокласти маршрути, щоб обійти наш захист. Це роблять й для того, щоб прокладати маршрути масованих атак.

"Ми говоримо про системний терор і розуміємо, що кількість – це не найголовніший показник. Те, що вони зараз випускають таку кількість, не означає, що наступної ночі не може бути хвилі більш масованої", – пояснила речниця.

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