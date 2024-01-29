На Миколаївщині пошкоджені декілька будівель: Гуменюк розповіла про нічний удар "Шахедами"
Росія вночі проти 29 січня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти атакували й Південь України.
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що вороги спрямували безпілотники, як зазвичай, маршрутом, який їм більше до вподоби. Зокрема, окупанти били через тимчасово окуповану Херсонщину й далі по різних напрямках України, пише 24 Канал.
Дивіться також У низці областей – повітряна тривога: летіли "Шахеди", ворог бив балістикою
Що відомо про наслідки атаки дронами
Речниця розповіла, що Оперативне командування Південь працювало над Миколаївською областю. Там наші військові знищили 4 безпілотники типу "Шахед".
На жаль, уламками пошкоджено декілька будівель – адміністративну, навчального закладу, приватний будинок на Миколаївщині. Проте відбулось це все без пожежі,
– запевнила Гуменюк.
Також не надходила інформація про поранених.
Речниця Сил оборони півдня України пригадала, що робота по ворожих дронах-камікадзе – складна.
"Часто уламки дійсно можуть завдавати шкоди навіть при результативній роботі засобів протиповітряної оборони", – уточнила Гуменюк.
Які наслідки атаки на Миколаївщині
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти:
- у Миколаївському районі 28 січня завдали артилерійських обстрілів та спрямували FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Орієнтовно о 23:50 28 січня ворог завдав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади;
- у Первомайському районі ЗСУ відбивали дронову атаку. Внаслідок падіння уламків в Арбузинській громаді пошкодили адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор.
Скільки дронів ворог випустив по Україні
Капітан 1 рангу ДПСУ зауважила, посилаючись на попередні дані Генштабу, що ворог запустив по Україні 8 дронів й це стала кількість, яку Росія регулярно запускає.
Зокрема, ворог намагається тримати в напрузі та виснажувати наше ППО щоночі. При цьому окупанти розвідують готовність систем нашої протиповітряної оборони, намагаються прокласти маршрути, щоб обійти наш захист. Це роблять й для того, щоб прокладати маршрути масованих атак.
"Ми говоримо про системний терор і розуміємо, що кількість – це не найголовніший показник. Те, що вони зараз випускають таку кількість, не означає, що наступної ночі не може бути хвилі більш масованої", – пояснила речниця.
Що відомо про нічну атаку росіян
- Росія ще ввечері 28 січня запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, тривога була у південних, центральних, східних та західних областях.
- Ворог випустив по Україні 8 безпілотників типу Shahed-136/131. На щастя, Сили та засоби протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищили.
- Згодом була загроза застосування балістики. На щастя, про вибухи та поранених не повідомляли.