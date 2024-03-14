Вороги атакували Сумщину: чотири міста "Шахедами" та два – ракетами, є прильоти

Росія знову атакувала Сумську область. Окупанти вдарили по чотирьох містах регіону.

Росіяни били як "Шахедами", так і ракетами. На жаль, знову є прильоти. Ще буквально минулої ночі Росія вдарила по житловому будинку, там загинули люди.

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Що відомо про нічну атаку росіян

Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля,

– розповіли в ОВА.

️Обласна влада також повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Шостці та Тростянцю.

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що справді є прильоти, там працюють аварійно-рятувальні служби.

Про наслідки станом на 5:41 14 березня не повідомляли, адже вони уточнювались.

Росія вдарила "Шахедом" по житловому будинку: є загиблі