Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК

Росія у ніч на 3 лютого вкотре завдала удару по теплових електростанціях ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки, на жаль, є пошкодження.

Про це свідчить повідомлення офіційного каналу ДТЕК.

Які наслідки атаки на енергетику?

За даними ДТЕК, унаслідок російської атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. У компанії констатували, що це вже щонайменше дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло,

– ідеться у повідомленні.

До слова, у січні Росія також атакувала ТЕС компанії ДТЕК. Тоді також значних пошкоджень зазнало обладнання електростанцій. Водночас розташування відповідних об'єктів не вказують радше за все з міркувань безпеки.

Яка ситуація, і чи можливе покращення в енергосистемі?