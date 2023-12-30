Ворог вдарив по прифронтовій ТЕС: які наслідки
30 грудня 2023, 20:09Читать новость на русском
Джерело:Міненерго
Російські окупанти атакували теплову електростанцію у Донецькій області. Через це частина споживачів залишилась без світла.
Відповідну інформацію Міністерство енергетики України повідомило ввечері 30 грудня. Варто зауважити, що без світла з різних причин залишаються люди в щонайменше 8 областях.
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Що відомо про удар Росії по ТЕС на Донеччині
Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії,
– заявили в Міненерго.
За їхніми даними, люди не постраждали.
У міністерстві розповіли, що без струму залишилось 16 підстанцій 35 кіловатів. На жаль, деякі люди залишились без світла.
Останні новини про світло в Україні
- Станом на ранок 29 грудня в Укренерго повідомили, що Росія під час масованої атаки по Україні пошкодила високовольтну повітряну лінію на 330 кіловатів у центральному регіоні. На щастя, знеструмлення споживачів не було.
- Проте без світла через негоду перебували 12 населених пунктів, через технічні пошкодження – люди в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- Ба більше, через бойові дії та з інших причин без електрики вранці залишались 416 населених пунктів.
- До речі, енергетики починають ремонтувати лінії електропередач тільки в тому випадку, якщо дозволяє безпекова ситуація та наші військові.