Ворог вдарив по прифронтовій ТЕС: які наслідки

Російські окупанти атакували теплову електростанцію у Донецькій області. Через це частина споживачів залишилась без світла.

Відповідну інформацію Міністерство енергетики України повідомило ввечері 30 грудня. Варто зауважити, що без світла з різних причин залишаються люди в щонайменше 8 областях.

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Що відомо про удар Росії по ТЕС на Донеччині

Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії,

– заявили в Міненерго.

За їхніми даними, люди не постраждали.

У міністерстві розповіли, що без струму залишилось 16 підстанцій 35 кіловатів. На жаль, деякі люди залишились без світла.

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