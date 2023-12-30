Ворог вдарив по прифронтовій ТЕС: які наслідки

30 грудня 2023, 20:09
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Джерело:

Міненерго

Російські окупанти атакували теплову електростанцію у Донецькій області. Через це частина споживачів залишилась без світла.

Відповідну інформацію Міністерство енергетики України повідомило ввечері 30 грудня. Варто зауважити, що без світла з різних причин залишаються люди в щонайменше 8 областях

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Що відомо про удар Росії по ТЕС на Донеччині

Ворог вчергове завдав удару по ТЕС на Донеччині. Через обстріл електростанція припинила генерацію електроенергії,
– заявили в Міненерго. 

За їхніми даними, люди не постраждали.

У міністерстві розповіли, що без струму залишилось 16 підстанцій 35 кіловатів. На жаль, деякі люди залишились без світла.

Останні новини про світло в Україні 

  • Станом на ранок 29 грудня в Укренерго повідомили, що Росія під час масованої атаки по Україні пошкодила високовольтну повітряну лінію на 330 кіловатів у центральному регіоні. На щастя, знеструмлення споживачів не було. 
  • Проте без світла через негоду перебували 12 населених пунктів, через технічні пошкодження – люди в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • Ба більше, через бойові дії та з інших причин без електрики вранці залишались 416 населених пунктів.
  • До речі, енергетики починають ремонтувати лінії електропередач тільки в тому випадку, якщо дозволяє безпекова ситуація та наші військові.

Автор: Діана Квасневська