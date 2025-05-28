"Дуже боляче": працівник розбитого підприємства на Харківщині поділився пережитим під час атаки

Росія з початку повномасштабного вторгнення продовжує обстрілювати Харківщину. Ворог завдає ударів, зокрема і по цивільних підприємствах, завдяки яким живиться економіка України, а люди мають роботу та отримують зарплатню.

Одним з постраждалих від російських атак стало підприємство, що пов'язане із сільгоспвиробництвом, розташоване у селищі Васищеве на Харківщині. Ворог, як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, атакував його 28 травня 2025 року, завдавши збитків на понад 100 мільйонів гривень.

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Все перетворилось на попіл

Підприємство "Харків Хімпром", працює вже кілька десятків років на Харківщині, виробляючи мінеральні добрива, спеціальні місткості для них, а також займається переробленням насіння.

Виробництво не зупинялось з початком війни, а у 2024 році вийшло на довоєнні потужності. Воно було одним з небагатьох, яке показували такі результати.

Проте 28 травня підприємство атакували "Шахеди". Вони вдарили по цехах, лабораторіях, виробництву. Одразу виникло займання, загасити яке було дуже важко. Імовірно, один з безпілотників містив запальну суміш. Тобто окупанти свідомо знищували саме виробниче підприємство.

Внаслідок ударів сучасні цехи та лабораторії згоріли майже вщент. За словами головної технологіні розбитого підприємства Тетяни Колісник, все начиння її лабораторії, зокрема випробування, напрацювання, перетворилось на попіл.

На щастя, охорона, яка перебувала на виробництві під час атаки, не постраждала. Віталій Квачан, охоронець розбитого підприємства, розповів, що під час удару перебував у приміщенні.

Після удару мене з моїм напарником привалило дверми та штукатуркою. Ми вибрались і пішли рятувати співробітників з нічної зміни. Коли ми вийшли за територію у безпечне місце, "Шахеди" атакувати наш "Хімпром" один за одним. Дуже боляче було спостерігати за атакою з укриття, адже підприємство, яке працювало 20 років і давало людям роботу, згорало за мить,

– сказав він.

Приміщення, що охопила пожежа, практично не підлягають відновленню, а попередні збитки бізнесу становлять суму у 100 мільйонів гривень. При цьому впродовж двох минулих років підприємство сплачувало в український бюджет близько 30 мільйонів гривень податків.

Я зараз відчуваю тільки лють. Проте хочу працювати. Ми релокуємо виробництву пластмасової тари, тому що, як керівник, не можу тут гарантувати 100% безпеку людям. Це дуже важливо, тому що для мене люди – не ресурс, а капітал. Але я мрію, що ми сюди повернемось,

– наголосив директор компанії "Харків Хімпром" Олександр Тимофєєв.

Компанія має філіал в Закарпатті, який було відкрито у 2022 році, і тепер туди буде релоковано ще частину виробництва, що працювало на Харківщині. При цьому велика частина співробітників, які працювали на підприємстві від 5 до 20 років, залишиться в Харкові, вони будуть змушені шукати нову роботу.

Потрібна платформа для постраждалих підприємств

Водночас Олександр Тимофєєв разом з партнерами працює над створенням платформи, на якій розповідатиметься про підприємства, зокрема, Харкова та Харківської області, які постраждали від російських атак.

Це буде реєстр підприємств, які зазнали серйозних руйнувань або знищених вщент, до якого матимуть доступ міжнародні партнери, фонди, організації, а також бізнесмени і меценати. В реєстрі будуть вказані, які збитки зазнали українські компанії та їхні потреби, а також те, як можна допомогти цим підприємствам – будівництвом, грошима, обладнанням тощо.

Ця платформа, за словами Анни Черненко, має дозволити згенерувати сили для відродження постраждалих підприємств.

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Зазначимо, що проти ночі 2 липня росіяни вчергове атакували Харківщину – Новобаварський район міста Харкова та Куп'янський район області.

Ворог вдарив безпілотником по одноповерховій не експлуатованій будівлі в Харкові. А в Куп'янського району росіяни влучили безпілотником по території двох сільськогосподарських підприємств у населених пунктах Борівське та Волоська Балаклія у Шевченківській громаді.