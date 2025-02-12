Путін не готується до миру, – Зеленський про нічну атаку росіян по Україні

Уночі 12 лютого Росія завдала удару балістичними ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського. Він наголосив, що лише сильний тиск на Росію може зупинити ці обстріли, та закликав партнерів до подальшої підтримки України.

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Зеленський відреагував на нічний обстріл

Президент заявив, що на місцях працюють усі необхідні служби – ліквідують наслідки атаки та допомагають постраждалим. На жаль, у Києві загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, серед них дитина. Зеленський висловив співчуття родинам постраждалих.

Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор

– наголосив президент.

Володимир Зеленський вкотре закликав міжнародних партнерів до єдності та подальшої підтримки України у боротьбі за справедливе завершення війни.