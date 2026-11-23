Близько 2700 дронів і 165 ракет: Зеленський назвав масштаби російських ударів за тиждень
Упродовж тижня російські війська атакували 20 регіонів України, застосувавши близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет. Значна частина ударів припала на балістику, зокрема північнокорейського виробництва.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Загроза модернізованої балістики з КНДР
Зеленський наголосив, що російські війська дедалі активніше застосовують озброєння, отримане від союзників, модернізуючи його для збільшення точності та руйнівної сили.
Значна частина з них – балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб вона била точніше. На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України,
– підкреслив він.
Він закликав міжнародних партнерів оперативно пришвидшити оборонну допомогу та забезпечити українську протиповітряну оборону необхідними боєприпасами.
Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до "Петріотів", які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики. Дякую всім, хто з цим допомагає,
– зазначив Зеленський.
Масовані атаки на міста України
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч проти 22 листопада російський безпілотник влучив у житлову п'ятиповерхівку у Вишгородському районі Київської області, спричинивши пожежу та руйнацію помешкань з першого по п'ятий поверхи.
Як уже повідомлялося на нашому сайті, 20 листопада Росія здійснила одну з найпотужніших комбінованих атак, запустивши до 100 ракет та 400 дронів, головною ціллю яких були енергетичні об'єкти в західних і центральних областях.