Росія атакувала Україну за день понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО

Російські війська 29 вересня здійснили чергову атаку по українських містах, застосувавши різні типи безпілотників. Українські захисники неба успішно відбили напад та ліквідували більшість ворожих об'єктів.

Як повідомляють Повітряні сили, загалом окупанти випустили понад 100 дронів.

Як відпрацювала ППО

Із 6:30 по 18:00 Росія атакувала Україну 112 ударними БпЛА (29 із них – реактивні), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БпЛА, зокрема 18 реактивних.

Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

Зверніть увагу! Російські дрони не припиняють атакувати Україну. Де просто зараз летять БпЛА, слідкуйте за посиланням.

Нагадаємо, що упродовж доби неодноразово повітряна тривога лунала у Рівненській області. Через російський удар там була пошкоджена цивільна спецтехніка, відбулося загоряння. Люди не постраждали.

Під вечір країна-терористка скинула авіабомби на школу та будинки в Сумах. На жаль, відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих, у тому числі трьох дітей.