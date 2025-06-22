Росія атакувала Україну 50 "Шахедами" та ракетами: скільки цілей збили

Російська армія вночі 22 червня атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Також ворог застосував балістичні та зенітну керовану ракету.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Яку кількість цілей збила протиповітряна оборона

У ніч на 22 червня (із 21:00 21 червня) противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської області, зенітною керованою ракетою С-300 із тимчасово окупованої території Донецької області.

Також ворог застосував 47 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Основний напрямок удару припав на Чернігівщину.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 – збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/заглушені РЕБ,

– пишуть військові.



Робота ППО вночі 22 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, зокрема на Чернігівщині, Сумщині та Одещині.