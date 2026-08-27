Був комбінований удар: Зеленський відреагував на цинічний терор Росії і показав кадри атаки

Українські міста у ніч на 27 серпня знову опинилися під комбінованим ударом Росії, яка випустила дрони та балістику. У багатьох областях палають пожежі, а рятувальники розбирають завали та рятують людей.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках у кількох областях країни.

Наслідки нічної атаки по регіонах

Під ударом опинилася критична інфраструктура на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині.

У Харківській області окупанти поцілили по житлових будинках, а в Краматорську керована авіабомба вдарила по багатоповерхівці. Підрозділам ДСНС вдалося врятувати чотирьох людей з-під завалів.

Окрім цього, є поранені в інших регіонах: троє людей постраждали у Запоріжжі, ще двоє – у Кривому Розі.

Російські війська також завдали удару по житловій багатоповерхівці в Одесі, а в селищі Чубинське на Київщині рятувальники ліквідовують пожежі на підприємствах після атаки безпілотників.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує інвестувати в ракети та розширення війни, тому Україні потрібно більше засобів захисту.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

"Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL. Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня", – підкреслив президент.

Нагадаємо, що загалом Росія випустила 258 ударних БпЛА, також застосувала 2 протикорабельні ракети "Онікс" та балістику.

Вдалося знешкодити протикорабельну ракету "Онікс", 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 3 боєприпаси "Бандероль" та 222 безпілотники. Зафіксовано влучання ворожих засобів ураження на 15 локаціях та падіння уламків на 11.