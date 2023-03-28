Необов'язково слідом будуть ракети, – військовий оглядач про ворожу атаку дронами

У росіян дефіцит ракет. Тому вони скоротили кількість ракетних обстрілів, але тактику терору України не припиняють. Про це свідчить нічна атака дронами 28 березня.

Ракети треба накопичувати, сказав в ефірі 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. А для цього треба час і потужності, яких в Росії немає.

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"Не обов’язково, що за безпілотниками полетять ракети – їх треба зробити. З дронами простіше. Сьогодні потенціал виробництва ракет в Росії на місяць складає 40 – 50 одиниць. Вони йдуть "з пилу-жару". Росіяни їх накопичують і тому застосовують тільки дрони", – пояснив експерт.

Іран вдосконалює дрони

За словами Олександра Мусієнка, між Іраном та Росією була домовленість про постачання балістичних ракет. Але цього не відбулося, що добре для України. Утім, Іран підтримує країну-агресорку дронами.

"Він накопичив ресурси для поставки. Крім того була інформація, що Іран може вдосконалювати дрони, внаслідок бойових дій на території України", – відзначив спікер.

Олександр Мусієнко про тактику ворога: дивитись відео

Снаряди та боєприпаси теж для Росії

Крім дронів, Іран забезпечує Росію снарядами та боєприпасами і вже передав 300 тисяч одиниць – спираючись на дані ЗМІ, озвучив Мусієнко. Крім цього країна постачає ворогу ще й літаки та так звану "кіберзброю".

"Я думаю, що це зброя для проведення кібератак та операцій у кіберпросторі", – пояснив він.

Атака дронами: останнє