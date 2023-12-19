Вночі ворог запустив по Україні два "Шахеди": де збили ворожу зброю
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". Щоправда, цієї ночі проти 19 грудня вороги випустили по нашій державі два дрони-камікадзе типу "Шахед".
Військові розповіли, що ворог атакував пізно ввечері 18 грудня та вночі проти 19 грудня, змінюючи напрямок руху дронів. Перед цим військовий експерт Олег Жданов попереджав, що Росія може атакувати Україну напередодні свят, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 2 безпілотники типу Shahed-136/131,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
За їхніми даними, наша протиповітряна оборона знищила всі ударні безпілотники.
Згодом Повітряні сили ЗСУ цю інформацію підтвердили та уточнили, що вночі 19 грудня 2023 року Росія атакувала району Приморсько-Ахтарська. Всі ворожі дрони збили у Хмельницькій області.
Як атакував ворог
Напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли:
- орієнтовно о 23:39 18 грудня – про рух дронів з Херсонщини в північно-західному напрямку (на Миколаївську та Дніпропетровську області);
- буквально через 10 хвилин дрони вже були на межі Херсонської та Дніпропетровської областей і рухались в напрямку Кривого Рогу, в районі Бериславського району Херсонщини – в напрямку Миколаївщини;
- після опівночі – на Дніпропетровщині – в північно-західному напрямку (Кіровоградської області), на Миколаївщині (Баштанський район) – також у напрямку Кіровоградської області.
Орієнтовно о 0:36 дрон летів вже в північно-західному напрямку. Небезпеку оголошували для Черкаської, Вінницької, Хмельницької області. Мешканців Старокостянтинова вкотре закликали пройти в укриття.
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Росія може масовано атакувати Україну
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що Росія продовжує накопичувати засоби для атаки по Україні. Речник пояснив, що мовиться про балістичні ракети "Іскандер-М". Окрім того, за словами Юрія Ігната, Росія має достатньо дронів, щоб атакувати Україну щодня, з різних напрямків.
- Українська розвідка попереджала, що Росія накопичила орієнтовно 800 ракет для атак по Україні. Своєю чергою минулого року Росія випустила по Україні понад 1000 крилатих ракет, з них 750 – збила наша ППО.
- Тож речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що та кількість ракет, яку окупанти мали на початку опалювального сезону минулого року, була значно більшою за нинішню.