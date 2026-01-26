Росія обстріляла Україну ракетами 2026 року: експерт із безпеки пояснив, про що це свідчить

Російська армія почала атакувати Україну ракетами цьогорічного виробництва. Це погана новина, адже свідчить про спроможність ворога виготовляти зброю. Не виключено, що російські склади порожніють й тому росіяни застосовують для обстрілів те, що виходить прямо з конвеєра.

Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наразі ключове питання – якою буде спроможність російського ВПК: чи ці нові ракети передаватимуть для спорядження бомбардувальникам, чи військово-промисловий комплекс зможе вийти на більше виробництво, ніж потрібно для потреб оперативного командування.

Як Росія може використати зняття санкцій з Білорусі?

Росія має можливість продовжувати виробництво зброї й спрямовувати її по цілях в Україні. Країна-агресорка використовує Білорусь для того, аби полегшили санкційний тиск, під яким перебуває.

США зняли санкції з "Білоруськалія", це відкрило доступ білоруським добривам до західних і американських ринків. Ці добрива продаватимуться за валюту і зрозуміло, що вона не залишатиметься в Білорусі, а йтиме далі в Росію та допомагатиме фінансувати російський ВПК,

– пояснив Жовтенко.

Крім того, Сполучені Штати зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Зі слів експерта із міжнародної безпеки, це відкриває Росії через Білорусь доступ не лише до запчастини для літаків цивільної авіації, а й до інших авіатехнологій, які можуть бути подвійного призначення.

Я не виключаю, що Росія буде використовувати це зняття санкцій з "Белавіа" для того, щоб спробувати отримати додаткові компоненти, які може застосовувати у тому числі при складанні крилатих і балістичних ракет повітряного і наземного базування,

– озвучив Жовтенко.

Він наголосив, що є всі підстави для побоювань, що російський ВПК отримає додатковий стимул для того, аби спробувати наростити виробництво ракет. Використовуючи білоруські канали росіяни зможуть спробувати закуповувати необхідні комплектуючі.

На тлі цього Жовтенко підсумував, що Україні варто діяти наперед, починати розмовляти з європейськими американськими партнерами, попереджати їх, що "Белавіа" може виявитися воротами, через які в Росію можуть потрапляти запчастини подвійного призначення. Тим самим це допомагатиме Кремлю продовжувати війну.

