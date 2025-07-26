Росія атакувала Україну понад 200 ударними БпЛА: як відпрацювала ППО

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Країна-агресорка невпинно атакує українські міста та села.

У ніч на 26 липня ворожі війська вкотре запустили безпілотники та ракети. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки російських дронів та ракет збила ППО?

У Повітряних силах кажуть, що Росія атакувала Україну 235 засобами повітряного нападу, зокрема, 208 ударними БпЛА та 27 ракетами різних типів з 20:00 25 липня та протягом ночі 26 липня.

Росіяни запустили:

208 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського;

12 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Курської, Ростовської областей, Єйська та тимчасово окупованого Криму;

8 крилатих ракет Іскандер-К з Єйська, Воронезької та Ростовської областей;

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області та тимчасово окупованої Запорізької області.

Основним напрямком ударом цього разу була Дніпропетровщина. Там внаслідок атаки знищено торгівельний центр "Епіцентр". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника: 183 ударних БпЛА та 17 ракет різних типів,

– повідомили у Повітряних силах.

А також додали, що внаслідок атаки зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, падіння уламків – на 8 локаціях.



Скільки цілей збила ППО / Інфографіка Повітряних сил