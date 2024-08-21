"Шахеди" атакували низку областей: де працювала ППО та чи є наслідки
Ворог вже понад 10 годин атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В низці областей лунали вибухи – працювала ППО.
Ворожі ударні БпЛА й досі фіксують в повітряному просторі України. Де вже відзвітували про збиті "Шахеди" та що відомо про наслідки – передає 24 Канал.
До теми На Київщині та у низці областей – повітряна тривога: Росія вже понад 10 годин атакує "Шахедами"
Де сили ППО збивали дрони і які наслідки
- Хмельницька область
У ніч проти 21 серпня окупанти атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, українські захисники неба знищили 2 ворожих БпЛА типу "Шахед" в Межах області.
Наразі інформація про руйнування чи пошкодження не надходила, загиблих та травмованих теж немає.
- Кіровоградська область
У Кіровоградські області тривога через атаку ударних БпЛА тривала понад 9 годин. Голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що сили ППО знищили 1 "Шахед" в межах області. Попередньо – без наслідків та постраждалих.
- Вінницька область
Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що у ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 4 дрони-камікадзе.
На жаль, відомо про пошкодження, але про постраждалих не повідомлялося.
Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку. Травмованих немає,
– повідомили в ОВА.
- Івано-Франківська область
Вдосвіта 21 серпня окупанти атакували "Шахедами" й Івано-Франківщину. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, в області не зафіксували руйнувань та жертв після атаки.
Водночас Онищук вкотре закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
- Миколаївська область
Голова Миколаївської ОВА наразі не повідомляв про кількість збитих "Шахедів", однак відомо про пошкодження в регіоні. Так, в Миколаївобленерго повідомили, що зранку заживили понад 400 споживачів, які залишилися без електроенергії внаслідок російської атаки.
Так, уночі внаслідок падіння ворожого дрону на території однієї з підстанцій постраждало енергетичне обладнання. Наразі енергетики вже відновили енергопостачання.