"Шахеди" атакували низку областей: де працювала ППО та чи є наслідки

21 серпня 2024, 09:56
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Автор: Анжеліка Байбак

Ворог вже понад 10 годин атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В низці областей лунали вибухи – працювала ППО.

Ворожі ударні БпЛА й досі фіксують в повітряному просторі України. Де вже відзвітували про збиті "Шахеди" та що відомо про наслідки – передає 24 Канал.

До теми На Київщині та у низці областей – повітряна тривога: Росія вже понад 10 годин атакує "Шахедами"

Де сили ППО збивали дрони і які наслідки

  • Хмельницька область

У ніч проти 21 серпня окупанти атакували Хмельниччину дронами-камікадзе. Як повідомив голова ОВА Сергій Тюрін, українські захисники неба знищили 2 ворожих БпЛА типу "Шахед" в Межах області. 

Наразі інформація про руйнування чи пошкодження не надходила, загиблих та травмованих теж немає.

  • Кіровоградська область

У Кіровоградські області тривога через атаку ударних БпЛА тривала понад 9 годин. Голова ОВА Андрій Райкович повідомив, що сили ППО знищили 1 "Шахед" в межах області. Попередньо – без наслідків та постраждалих.

  • Вінницька область

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що у ніч на 21 серпня загалом в область зайшло 8 БпЛА. Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили 4 дрони-камікадзе

На жаль, відомо про пошкодження, але про постраждалих не повідомлялося.

Є пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури та одного житлового будинку. Травмованих немає,
– повідомили в ОВА.

  • Івано-Франківська область

Вдосвіта 21 серпня окупанти атакували "Шахедами" й Івано-Франківщину. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, в області не зафіксували руйнувань та жертв після атаки. 

Водночас Онищук вкотре закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

  • Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА наразі не повідомляв про кількість збитих "Шахедів", однак відомо про пошкодження в регіоні. Так, в Миколаївобленерго повідомили, що зранку заживили понад 400 споживачів, які залишилися без електроенергії внаслідок російської атаки.

Так, уночі внаслідок падіння ворожого дрону на території однієї з підстанцій постраждало енергетичне обладнання. Наразі енергетики вже відновили енергопостачання. 


 