Росія атакувала Україну "Шахедами": в яких областях оголосили тривогу

Загарбники не заспокоїлися після своєї атаки України у новорічну ніч. Окупанти продовжили терор 1 січня. Так, пізно ввечері росіяни запустили 5 груп ударних БпЛА.
Читайте також Вдень 1 січня окупанти атакували 10 "Шахедами": скільки знищили
Що відомо про російську атаку
0:52
Чернігівщина теж "почервоніла".0:39
БпЛА в Охтирському районі Сумщини тримає північно-західний курс. У Павлоградському та Дніпровському районах Дніпропетровщини декілька ворожих груп дронів постійно змінюють свої курси. У різних районах Кіровоградщини групи російських безпілотників рухаються західним курсом. На Миколаївщині групи ударних дронів летять північно-західним курсом. Також є БпЛА південніше Полтави, що рухається північно-західним курсом. Про це повідомили Повітряні сили, які також закликали жителів Кіровоградської області перебувати в укриттях та не нехтувати тривогою.0:26
У Черкаській області оголосили повітряну тривогу.0:16
Моніторингові канали повідомили про рух російських дронів із північного напрямку.0:10
На Сумщині оголосили повітряну тривогу.0:07
Як повідомили Повітряні сили, на Дніпропетровщині декілька груп "Шахедів" рухалися на Кіровоградщину. Також у ПС ЗСУ попередили, що групи дронів-камікадзе у Дніпропетровській області мали північно-західний та західний курси. Інші групи ворожих БпЛА з Херсонщини полетіли на Кіровоградщину через Миколаївщину. Крім цього стало відомо, що групи російських безпілотників на Харківщині та Полтавщині мали західний/північно-західний курс. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.23:55
Повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.23:48
ПС ЗСУ повідомили про роботу ППО та перебування кількох десятків ударних БпЛА у повітряному просторі Україні. Жителів попередили про можливе поширення повітряних тривог.23:31
Станом на цей час стало відомо про 5 груп "Шахедів". За даними Повітряних сил, перша група на Херсонщині (Високопільський район) мала північно-західний курс. Друга летіла у західній частині Дніпропетровщини західним курсом у напрямку Кропивницького. Третя у північній частині Запорізької області тримала західний/північно-західний курс. Четверта рухалася північно-західним курсом у Павлоградському районі Дніпропетровщини. П'ята група перебувала у Первомайському районі Харківщини та мала північно-західний курс.22:54
ПС ВСУ знову повідомили про рух 2 груп дронів-камікадзе. Одна група у західній частині Дніпропетровщини тримала західний та південно-західний курс. Друга група у східній частині Дніпропетровщині летіла північним курсом.22:28
ПС ЗСУ повідомили про рух 2 груп ворожих дронів. Одна з них рухалася західним курсом у південній частині Харківської області. Інша у північній частині Дніпропетровської області змінила курс на південь у бік Дніпра.22:25
У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Дніпропетровщина знову "почервоніла".22:22
Також тривогу оголосили на Миколаївщині. 23:21
Херсонщина теж "почервоніла". 23:20
На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.22:01
На Дніпропетровщині оголосили відбій.21:54
ПС ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе жителів Харківщини.21:51
У Харківській області оголосили повітряну тривогу.21:43
Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Шахедів" у Донецькій та Дніпропетровській областях.