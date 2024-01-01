Росія атакувала Україну "Шахедами": в яких областях оголосили тривогу

Росія продовжила тероризувати мирне населення Україні у 2024 році. Окупанти вкотре випустили ударні дрони-камікадзе.

Загарбники не заспокоїлися після своєї атаки України у новорічну ніч. Окупанти продовжили терор 1 січня. Так, пізно ввечері росіяни запустили 5 груп ударних БпЛА.

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Що відомо про російську атаку

Чернігівщина теж "почервоніла".БпЛА в Охтирському районі Сумщини тримає північно-західний курс. У Павлоградському та Дніпровському районах Дніпропетровщини декілька ворожих груп дронів постійно змінюють свої курси. У різних районах Кіровоградщини групи російських безпілотників рухаються західним курсом. На Миколаївщині групи ударних дронів летять північно-західним курсом. Також є БпЛА південніше Полтави, що рухається північно-західним курсом. Про це повідомили Повітряні сили, які також закликали жителів Кіровоградської області перебувати в укриттях та не нехтувати тривогою.У Черкаській області оголосили повітряну тривогу.Моніторингові канали повідомили про рух російських дронів із північного напрямку.На Сумщині оголосили повітряну тривогу.Як повідомили Повітряні сили, на Дніпропетровщині декілька груп "Шахедів" рухалися на Кіровоградщину. Також у ПС ЗСУ попередили, що групи дронів-камікадзе у Дніпропетровській області мали північно-західний та західний курси. Інші групи ворожих БпЛА з Херсонщини полетіли на Кіровоградщину через Миколаївщину. Крім цього стало відомо, що групи російських безпілотників на Харківщині та Полтавщині мали західний/північно-західний курс. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.Повітряну тривогу оголосили на Полтавщині.ПС ЗСУ повідомили про роботу ППО та перебування кількох десятків ударних БпЛА у повітряному просторі Україні. Жителів попередили про можливе поширення повітряних тривог.Станом на цей час стало відомо про 5 груп "Шахедів". За даними Повітряних сил, перша група на Херсонщині (Високопільський район) мала північно-західний курс. Друга летіла у західній частині Дніпропетровщини західним курсом у напрямку Кропивницького. Третя у північній частині Запорізької області тримала західний/північно-західний курс. Четверта рухалася північно-західним курсом у Павлоградському районі Дніпропетровщини. П'ята група перебувала у Первомайському районі Харківщини та мала північно-західний курс.ПС ВСУ знову повідомили про рух 2 груп дронів-камікадзе. Одна група у західній частині Дніпропетровщини тримала західний та південно-західний курс. Друга група у східній частині Дніпропетровщині летіла північним курсом.ПС ЗСУ повідомили про рух 2 груп ворожих дронів. Одна з них рухалася західним курсом у південній частині Харківської області. Інша у північній частині Дніпропетровської області змінила курс на південь у бік Дніпра.У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. Дніпропетровщина знову "почервоніла".Також тривогу оголосили на Миколаївщині.Херсонщина теж "почервоніла".На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.На Дніпропетровщині оголосили відбій.ПС ЗСУ попередили про загрозу дронів-камікадзе жителів Харківщини.У Харківській області оголосили повітряну тривогу.Повітряні сили попередили про загрозу застосування "Шахедів" у Донецькій та Дніпропетровській областях.