Росія вдарила по школі в Києві: на місці – сильна пожежа

Вранці Росія поновила атаки дронів на Київ. У місті є кілька влучань.

Одне з них припало на заклад освіти у Солом'янському районі. Про це розповів мер Віталій Кличко.

Які наслідки атаки на школу в Києві?

За словами міського голови, дрон влучив у будівлю школи. Внаслідок атаки виникла пожежа.

На момент удару діти перебували в укритті.

Наразі екстрені служби прямують на місце події.

Також у Солом'янському районі російський безпілотник поцілив у складські приміщення.

Зверніть увагу! За словами ексочільника ЦПД Андрія Коваленка, удари Росії по школах є свідомою тактикою. Їхня мета – не лише зірвати навчання, а й вплинути на батьків, змусивши їх зменшувати економічну активність або вивозити дітей із Києва та інших міст, які зазнають атак.

Раніше вранці уламки російського дрона впали на дах нежитлової будівлі у Печерському районі, внаслідок чого виникла пожежа.

Уночі у Солом'янському районі виникло загоряння приміщення на першому поверсі шістнадцятиповерхового житлового будинку та припаркованих поблизу автівок.

В Оболонському районі спалахнуло складське приміщення на значній площі. Постраждала одна людина. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Нагадаємо, Росія розширює дронопорт "Цимбулова" в Орловській області, звідки запускають реактивні безпілотники по Києву. За останні чотири тижні там облаштували нові укриття, пускові установки та гаражі для дронів.

На об'єкті встановили 8 укриттів для реактивних БпЛА, ще для восьми підготували майданчики. Також завершили будівництво шести гаражів і облаштували ще 14 біля дороги.

Крім того, готують місця для шести нових пускових установок "Герань-5" За даними моніторингу, їхня частка серед дронів, які запускають по Києву, зросла приблизно з 10% до 75% за місяць.