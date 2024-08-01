Окупанти вдарили по залізничній станції на Харківщині: поранена провідниця
Джерело:Укрзалізниця
Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру України. Власне, вночі 1 серпня ворог завдав ракетного удару по одній із залізничних стацій Харківщини.
Відомо, що є провідниця зазнала поранення. Також повідомляється, що пошкоджені локомотиви та деякі вагони.
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Росія атакувала залізничну станцію на Харківщині
Внаслідок атаки провідниця зазнала осколкових поранень голови. Жінці надали першу медичну допомогу. В Укрзалізниці повідомили, що від госпіталізації вона відмовилася.
На щастя, цього разу обійшлося без жертв.
Крім цього, серед пошкодженого – два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання.
До графіків руху приміських поїздів внесено точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів,
– повідомили в компанії.