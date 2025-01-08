Люди лежать без ніг, дим чорний, крик стоїть, – очевидці про ворожу атаку на Запоріжжя

Росія 8 січня атакувала Запоріжжя КАБами. Внаслідок влучання в місті зафіксовані руйнування будівель, багато людей отримали важкі поранення. Очевидці розповіли про моторошні наслідки атаки.

У середу, 8 січня, близько 15:40 Запоріжжя опинилося під атакою ворога. Було пошкоджено промислову інфраструктуру міста, транспорт та інші об'єкти. Після 16:00 у Запоріжжі пролунав ще один вибух. Загалом внаслідок атаки загинули 13 людей, а понад 30 – постраждали. Поранені люди лежали просто на вулиці. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на слова очевидця Дмитра, який розповів Радіо Свобода про атаку.

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Вулиці Запоріжжя у вогні після ворожої атаки

Житель Запоріжжя Дмитро допомагав людям на місці прильоту ворожого КАБа, коли в місті лунала повітряна тривога. Швидка певний час не могла доїхати до постраждалих через небезпеку повторного удару.

Трамвай, горить машина, люди лежать без ніг, поранені люди, дим чорний, крик стоїть,

– розповів чоловік.

Пан Дмитро додав, що люди у формі попередили про повторну атаку. У цей час потрібно було надавати допомогу пораненим, чим чоловік і займався.

Ми на двері, на те, що було під рукою, клали людину, і виносили до дороги. Оце була наша допомога,

– поділився очевидець.

Місцевий житель розповідає про наслідки атаки на Запоріжжя: дивитися відео

У коментарі Суспільному місцевий житель Володимир розповів, що люди відреагували на заклики військових і перейшли до укриття. Зі сховища вони почули ще один вибух.

Володимир Зеленський відреагував на атаку Запоріжжя

Президент України зазначив, що Росія завдала жорстокого удару по Запоріжжю, усвідомлюючи, що постраждають цивільні. За його словами, Зеленський додав, що за кожну таку атаку необхідно чинити тиск на країну-агресорку.