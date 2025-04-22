Одне з влучань було в будинок: в ОВА сказали, чим Росія вдарила по Запоріжжю

Росія 22 квітня завдала авіаудару по Запоріжжю, внаслідок чого є постраждалі. Один з вибухів потрапив у житловий будинок.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Запорізької ОВА Іван Федоров. Росія здійснила авіаудар по Запоріжжю, використавши дві керовані авіаційні бомби (КАБ).

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Наслідки атаки по Запоріжжю

Одна з бомб потрапила в інфраструктурний обʼєкт, а інша – у густонаселений район, влучивши в житловий будинок.

Згідно з інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок удару постраждало 13 осіб, серед яких двоє дітей. Одна людина загинула, двоє знаходяться в тяжкому стані.

Лікарі надають необхідну допомогу потерпілим, а всі комунальні служби активно працюють на місці. Після завершенняя рятувальної операції буде проведена оцінка наслідків руйнувань.

До слова, жертвою російського удару стала жінка.

69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли,

– повідомив Іван Федоров.

Серед постраждалих дітей – хлопчики 14 та 4 років. Старший перебуває у лікарні у тяжкому стані, а молодший отримав травми середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. На місто летіли ворожі дрони та КАБи. Один удар припав по інфраструктурному об'єкту, а другий – по густонаселеному районі.