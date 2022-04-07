Росія атакуватиме зі сторони Білорусі, щоб відволікати ЗСУ від Сходу, – військовий експерт

Загроза наступу зі сторони Білорусі досі залишається. Окупанти можуть мати план – відволікати Збройні Сили України.

На східному і південному напрямку наразі можуть зосереджуватися приблизно до 100 тисяч російських збройних сил. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

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15 – 20 тисяч військових Росії поїхали на Схід

За його словами, окупанти залишають мінімум на кордоні Росії і Білорусі для того, щоб під час масованого наступу атакувати Україну зі сторони Білорусі і відволікати наших військових від Сходу.

Однак основна маса з-під Києва (на основних напрямках було 20 – 25 тисяч російських військових), 15 – 20 тисяч, поїхали на Схід,

– наголосив Жданов.

Можливість наступу зі сторони Білорусі

Він вважає, що білоруські війська готові піти на війну. Така ймовірність – 50/50. Збройні сили Білорусі знову почали перекидання військ до нашого кордону на Волинському напрямку.

Білорусь можуть використати у масштабному наступі як відволікання частини ЗСУ на Волинський напрямок. Для Володимира Путіна важливо хоча б спробувати відрізати Україну від Заходу, Європейського Союзу. Не думаю, що Білорусь зможе відкрутитися від цієї війни. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов розповів про загрозу на Волинському напрямку: дивіться відео