Росія вночі атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури: яка ситуація в енергосистемі

Росія продовжує атакувати енергетичні об'єкти. Вночі під ударом опинились Одеська та Харківська області.

Росія останнім часом активізувала свої удари по українській енергосистемі. На Харківщині відомо про технічне пошкодження в мережах обленерго, а на Одещині БпЛА знову атакувати енергооб’єкти.

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Наслідки російських обстрілів

Вночі проти 5 квітня росіяни знову атакували об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині. Там пошкоджено частину обладнання. Водночас знеструмлення споживачів не було.

Де діють обмеження

На Харківщині сьогодні діють графіки погодинних відключень. Водночас з 07:00 у Харкові та області диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосувати аварійні відключення. Причина – технологічна аварія в мережах обленерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Загалом станом на ранок в регіоні знеструмлено близько 550 тисяч споживачів, частково зупинена робота електротранспорту,

– зазначили в компанії.

Крім цього, будуть діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі.

Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються в складних умовах та тривають цілодобово. На Півдні вдалося повернути в роботу повітряну лінію 330 кіловатів, пошкоджену при обстрілах.

Також на плановому ремонті перебуває один енергоблок на атомній станції. Україна імпортує електроенергію здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.

Водночас експорту не заплановано.

Де є знеструмлення