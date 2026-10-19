Росія атакує критичну інфраструктуру Дніпра та Кривого Рогу

Росія 19 жовтня продовжує атакувати Україну. Вибухи лунали у Дніпрі та Кривому Розі.

Про деталі розповів начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки

У Дніпрі росіяни ціляться по критичній інфраструктурі.

А у Кривому Розі вони атакували промислове підприємство.

На жаль, двоє чоловіків загинули, ще четверо постраждали. Двоє чоловіків, одна жінка та 15-річний хлопець перебувають в лікарні. Медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, що цієї ночі була російська балістична атака кількома хвилями за ніч, попередження від США не було. Загалом летіло 16 ракет на енергетику та інфраструктуру. Руйнувань зазнали медична клініка, школа, станція метро та житлові будинки.

Окрім балістики, летіло понад 200 безпілотників, які атакувала енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. За ніч пошкоджено понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.