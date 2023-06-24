Росія атакує Кропивницький: у місті пролунали вибухи

Уночі 24 червня Росія здійснила масовану атаку по території України. Зокрема під ударом опинився і Кропивницький.

Вибухи пролунали близько 3:17. Згодом чули і повторні вибухи. Про це повідомили журналісти Суспільного.

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Росія масовано атакує Україну

Вибухи у місті підтвердили і в Кіровоградській ОВА. Там закликали людей перебувати в укриттях на тлі того, що станом на 3:30 по всій країні оголошена повітряна тривога.

Також вибухи чули у Києві, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.

Важливо! Росія – країна-терорист, яка щоденними атаками підтверджує свій статус. Попри те, що сили ППО постійно на варті неба, неможливо передбачити, куди влучать ракети чи впадуть уламки. Тому потрібно перебувати в укриттях до відбою тривоги. Крім того, нагадуємо про інформаційну безпеку – не поширюйте у мережі фото та відео, на яких видно роботу ППО чи наслідки влучань. Також не варто публікувати інформацію про місця влучання та наслідки, оскільки вся ця інформація може нашкодити нам та допомогти ворогу.

Бережіть себе та вірте в ЗСУ!