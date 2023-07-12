ЗСУ були готові до цього: для чого росіяни активізувалися на Куп'янсько-Лиманському напрямку
Російські окупанти активно атакують Куп'янсько-Лиманський напрямок, щоб вийти на лівий берег річки Оскіл. Основна мета цих дій – це вихід на ведення бойових дій у напрямку Слов'янська або на Сіверськ.
Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, росіяни вже давно мали на меті просування по лінії Куп'янськ – Лиман.
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У росіян нічого не вийде
Коваленко зазначив, що росіяни хочуть продемонстрували б якусь перемогу з вірогідністю виходу у напрямку Сіверська. Зараз такі дії не допоможуть ворогу на полі бою.
Такі дії ворога мають дві мети: розосередити сили ЗСУ з Півдня та Донецької області на Харківську, Луганську області та показати, що вони здатні наступати.
Російське угрупування на Луганському напрямку одне з найсильніших у країни-агресорки. Однак цього ресурсу недостатньо, щоб захопити всю площу від Куп'янська до Лимана.
Сили оборони України весь цей час також не перебували там просто так. Вони готували лінію оборони. Зустрічати цей тиск ЗСУ готові, розуміючи, що росіяни можуть піти саме на такі кроки, щоб відвертати нашу увагу,
– підкреслив він.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.
- Зокрема, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.
- На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.
- Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ окупантів.