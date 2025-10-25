Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що ворог також проводить модернізацію своєї зброї. Зокрема робить борти більш захищеними до засобів РЕБ.

Як росіяни атакують поїзди?

На певній відстані противник може використовувати свій безпілотник як ретранслятор, а інші борти піднімати у керованому режимі. Якщо раніше дрони завдавали удари в цілі, як заздалегідь планували, то зараз вони можуть суттєво проникати у повітряний простір України у режимі керування пілотом.

Тобто зростає загроза завдання ударів не лише по статичних цілях, наприклад, по об'єктах енергетики, критичній інфраструктурі, будинках, де живуть мирні люди, – а також по динамічних цілях, таких як залізничний транспорт,

– наголосив військовий.

Україна також наростила свої спроможності у виготовленні безпілотників оперативного та стратегічного рівнів. Як наслідок, ми завдаємо ударів по території Росії для того, щоб знищити її економічний потенціал. Завдяки йому Кремль фінансує війну.

Додатково ми завдаємо вогневих ударів по об'єктах, які виготовляють компоненти для дронів або по місцях де їх збирають. А ще один важливий фактор – нарощення бойових спроможностей Силами оборони зі збиття бойових цілей.

Що ускладнює збиття?

Противник має комбіновану тактику застосування своїх безпілотників. Деякі рухаються на висоті 2 кілометри, деякі - значно нижче. Саме на нижчих висотках наші маневрові групи їх збивають. Також працюють стаціонарні та портативні засоби протиповітряної оборони.

Крім цього, варто нарощувати можливості екіпажів-перехоплювачів. Окрему роль у цьому протистоянні відіграє українська бойова авіація. Мало хто розповідає про їхні здобутки, але вони значні. Ба більше, авіація залишається пріоритетною ціллю для противника.

Для того, щоб збивати те, що запускає по нас Росія, потрібно мати мінімальну перевагу – 1:5. Тобто на один ворожий "Шахед" у нас повинно бути 5 дронів-перехоплювачів, які працюватимуть з навченими екіпажами,

– наголосив Юрій Федоренко.

Тож доводиться вкотре просити цивільне населення долучатися до лав Сил оборони, користуватися для цього рекрутинговими програмами, щоб потрапити до підрозділів, які виявляють ворога у повітрі та його знищують.

Щодо Росії, то вона продовжить свою практику терору цивільних і робитиме це доти, доки матиме засоби. Для противника важливо залякати українців, змусити їх виїхати. Тому варто пам'ятати, що війну перемагає військо, яке підтримує його народ.

Росія атакувала Україну 25 жовтня