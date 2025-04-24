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24 квітня, 05:22
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Росія атакує ракетами Захід: вибухи пролунали у Хмельницькому та на Житомирщині

Андрій Шляхтін

Росія запустила ракети зі стратегічної авіації, зокрема з літаків Ту–95, під ранок 24 квітня. Гучно було на Хмельниччині та Житомирщині.

Про рух ракет у ці області повідомляли Повітряні сили. Згодом місцеві ресурси повідомили про вибухи. 

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Вибухи у Хмельницькому пролунали о 5 ранку, а на Житомирщині трохи раніше – о 4:55. 