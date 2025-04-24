24 квітня, 05:22
Росія атакує ракетами Захід: вибухи пролунали у Хмельницькому та на Житомирщині
Росія запустила ракети зі стратегічної авіації, зокрема з літаків Ту–95, під ранок 24 квітня. Гучно було на Хмельниччині та Житомирщині.
Про рух ракет у ці області повідомляли Повітряні сили. Згодом місцеві ресурси повідомили про вибухи.
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Вибухи у Хмельницькому пролунали о 5 ранку, а на Житомирщині трохи раніше – о 4:55.