Росія атакує ракетами Захід: вибухи пролунали у Хмельницькому та на Житомирщині

Росія запустила ракети зі стратегічної авіації, зокрема з літаків Ту–95, під ранок 24 квітня. Гучно було на Хмельниччині та Житомирщині.

Про рух ракет у ці області повідомляли Повітряні сили. Згодом місцеві ресурси повідомили про вибухи. Актуально Ракети з "тушок" над Україною, також летять "Калібри": по всій Україні триває тривога Вибухи у Хмельницькому пролунали о 5 ранку, а на Житомирщині трохи раніше – о 4:55.