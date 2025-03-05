Росія атакує "Шахедами": у Черкасах пролунали вибухи
- Росія запустила ударні БпЛА по Україні, зокрема, вибухи пролунали в Черкасах, загроза була оголошена о 23:20.
- Інші області, такі як Одеса, Харків і Суми, також постраждали від атак, критична інфраструктура була уражена.
Увечері 4 березня ворог вкотре запустив по Україні ударні БпЛА. Зокрема, вибухи пролунали в Черкасах.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. До слова, Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області о 23:20.
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Що відомо про російську атаку
На Черкащині "Шахеди" рухалися південним курсом, про що о 23:52 повідомили оборонці неба. Про вибухи в обласному центрі Суспільне написало вже 5 березня після опівночі – о 0:29.
До слова, під російським ударом опинилися й інші області України. Без світла, води й тепла залишилася частина Одеси – ворог поцілив по критичній інфраструктурі. У передмісті уламки повітряних цілей пошкодили приватні будинки, розпочалися пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.
У Немишлянському районі Харкова пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 2 тролейбуси. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також противник атакував Суми – там пролунали серії вибухів.