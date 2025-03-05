Росія атакує "Шахедами": у Черкасах пролунали вибухи

Увечері 4 березня ворог вкотре запустив по Україні ударні БпЛА. Зокрема, вибухи пролунали в Черкасах.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. До слова, Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування ударних БпЛА в Черкаській області о 23:20.

Дивіться також "Шахеди" атакують країну: в яких областях лунає тривога

Що відомо про російську атаку

На Черкащині "Шахеди" рухалися південним курсом, про що о 23:52 повідомили оборонці неба. Про вибухи в обласному центрі Суспільне написало вже 5 березня після опівночі – о 0:29.

До слова, під російським ударом опинилися й інші області України. Без світла, води й тепла залишилася частина Одеси – ворог поцілив по критичній інфраструктурі. У передмісті уламки повітряних цілей пошкодили приватні будинки, розпочалися пожежі. На місці працюють усі відповідні служби.

У Немишлянському районі Харкова пошкоджено будівлю цивільного підприємства та 2 тролейбуси. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також противник атакував Суми – там пролунали серії вибухів.