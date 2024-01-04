Росія постійно поповнює запаси "Шахедів" та запчастин до них, – Гуменюк
Росія ледь не щоночі атакує Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Наталія Гуменюк розповіла, що Кремль постійно поповнює запаси цієї зброї та запчастин до неї.
Керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Росія має запаси дронів-камікадзе. Раніше Юрій Ігнат розповідав, що "Шахеди" дешевші, ніж ракети, тож Росія надалі атакуватиме дронами, пише 24 Канал.
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Що відомо про запаси "Шахедів" у росіян
У них дійсно є запаси ("Шахедів" – 24 Канал). І вони їх регулярно поповнюють. Ми відстежуємо активність повітряних бортів з напрямку Тегеран – Москва, які досить регулярно прибувають. І, очевидно, що постачають не тільки готові дрони, а й запчастини,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Вона пояснила, що Росія вже неодноразово хизувалась тим, що розпочала виробництво власних дронів.
"Під час атак по залишках ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які постачаються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують, щоб підкреслити власне виробництво", – додала Гуменюк.
Речниця пояснила, що два "Шахеди", які Росія запустила вночі проти 4 січня – це, ймовірно, один з елементів тактичної дії ворога, щоб:
- тримати у напрузі та виснажувати наші системи ППО;
- продовжувати розвідувати дані про нашу протиповітряну оборону.
Гуменюк уточнила, що в їхній зоні відповідальності дрони пройшли, намагаючись оминути нашу систему ППО, майже одночасно з атакою керованими авіабомбами. Цей вид обстановки став не таким частим після втрат росіян в авіації на Півдні.
Вночі Росія атакувала "Шахедами": коротко
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія ввечері 3 січня атакувала "Шахедами".
- Зокрема, повітряна тривога була у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій областях.
- Відбої повітряної тривоги пролунали орієнтовно о 1:44 4 січня.
- Станом на ранок 4 січня Повітряні сили ЗСУ заявили, що вони збили на Хмельниччині два дрони, які ворог запустив з південно-східного напрямку.