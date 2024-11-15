Росія атакує "Шахедами": на Хмельниччині лунають вибухи

У ніч на 15 листопада окупанти продовжують бити дронами-камікадзе по Україні. Стало відомо про вибухи у Хмельницькій області. 24 Канал розкаже, що відомо на цю мить.

Увечері 14 листопада Росія вже атакувала Одесу. Били "Шахедами" по центру міста та по області. Там є загибла та поранені, зруйновані будинки.

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Що відомо про вибухи на Хмельниччині

На Хмельниччині було чутно звуки вибухів,

– написали деякі місцеві пабліки.

Дехто з моніторингових спільнот додав, що це працює ППО у Кам'янці-Подільському. Власне, монітори писали про те, що "Шахеди" летять на місто. Але в Повітряних силах нічого не вказували про це, окрім того, що дрони з Вінниччини летять на Захід України.

Це ті "Шахеди", які були на Одещині і рушили далі. Цього разу ворог зосередився на південно-західних регіонах України.

У Хмельницькій міській раді також не коментували вибухи.

Де зараз тривога

24 Канал стежить за ситуацією. Пройдіть в укриття, якщо почули сирену!