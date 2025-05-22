Росія атакує Україну "Шахедами": є також загроза балістики

Ввечері 22 травня Росія вчергове запустила по Україні ударні БпЛА "Шахед". Тривога почала ширитися областями.

Де зараз пролітають ворожі дрони та лунає тривога, – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Павлограді пролунали вибухи