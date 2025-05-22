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24 Канал Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": є також загроза балістики
22 травня, 23:55
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Росія атакує Україну "Шахедами": є також загроза балістики

Сергій Попович

Ввечері 22 травня Росія вчергове запустила по Україні ударні БпЛА "Шахед". Тривога почала ширитися областями.

Де зараз пролітають ворожі дрони та лунає тривога, – повідомляє 24 Канал.

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00:03, 23 травня

Нові групи ворожих ударних БпЛА з Бєлгородської області Росії на Харківщину, з півдня на Донеччину.

23:58, 22 травня

Де зараз повітряна тривога

23:55, 22 травня

Група "шахедів" на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.
Група "шахедів" у центрі Харківщини курсом на Харків.
Кілька груп БпЛА на півдні Сумщини курсом на Чернігівщину, Полтавщину.

23:53, 22 травня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

23:52, 22 травня

Кілька груп "Шахедів" у центрі Дніпропетровщини курсом на Дніпро, Павлоград.
Група БпЛА з Дніпропетровської області на Харківщину.
БпЛА на півдні Сумщині курсом на захід.