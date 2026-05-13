Росія атакує Україну дронами: у Рівному та Луцьку пролунали вибухи

Країна-агресорка продовжує тероризувати мирне населення. В багатьох областях України наразі лунає повітряна тривога.

Про загрозу для Рівненської та Луцбкої області повідомляє Суспільне.

Що відомо про вибухи в Рівному та Луцьку?

У середу, 15 травня, місцеві мешканці в Рівному та Луцьку повідомляють, що чули звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про те, що частина БпЛА рухаються на Рівне.

Зафіксовані вибухи в центрі Луцька. Інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється. Про це повідомляє в.о. міського голови Катерина Шкльода. За її повідомленнями, у напрямку Луцька рухаються ще 2 БпЛА.

У частині Рівного зникло світло. Також повідомляють про вибухи в Здолбунові на Рівненщині.

Залишайтесь в укритті до закінчення повітряної тривоги.

Що відомо про російські удари по Україні?

У середу, 13 травня, Росія атакувала Україну своїми дронами. Тривога лунала, майже, по всій території України.