13 травня, 13:23
Оновлено - 13:53, 13 травня

Росія атакує Україну дронами: у Рівному та Луцьку пролунали вибухи

Данило Жоров
Основні тези
  • Мешканці Рівного та Луцька повідомляють про звуки вибухів, а в Луцьку зафіксовані вибухи в центрі міста.
  • Частина БпЛА рухаються на Рівне, в частині міста зникло світло, інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Країна-агресорка продовжує тероризувати мирне населення. В багатьох областях України наразі лунає повітряна тривога.

Про загрозу для Рівненської та Луцбкої області повідомляє Суспільне.

Що відомо про вибухи в Рівному та Луцьку?

У середу, 15 травня, місцеві мешканці в Рівному та Луцьку повідомляють, що чули звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про те, що частина БпЛА рухаються на Рівне.

Зафіксовані вибухи в центрі Луцька. Інформація про пошкодження будівель та про постраждалих уточнюється. Про це повідомляє в.о. міського голови Катерина Шкльода. За її повідомленнями, у напрямку Луцька рухаються ще 2 БпЛА.

У частині Рівного зникло світло. Також повідомляють про вибухи в Здолбунові на Рівненщині.

Залишайтесь в укритті до закінчення повітряної тривоги.

 

 

Що відомо про російські удари по Україні?

У середу, 13 травня, Росія атакувала Україну своїми дронами. Тривога лунала, майже, по всій території України.

  • У Хмельницькому під час атаки країни-агресорки постраждало троє людей. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема вибито вікна в житлових будинках.
  • У Чернівецькій області зафіксували ворожий дрон, у регіоні чутно звуки вибухів. Інформації про руйнування чи постраждалих немає.
