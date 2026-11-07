Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах пролунала тривога
В ніч проти 8 листопада Росія вчергове атакувала Україну ударними БпЛА. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.
24 Канал повідомляє про рух ворожих цілей. До оголошення відбою у вашому регіону – не покидайте укриття!
Де зараз небезпека?
Де летять "Шахеди": дивіться карту
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Реактивні БпЛА північніше Кременчука вектром руху Черкаси. Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину. Реактивний БпЛА на Житомир з північного заходу. Реактивний БпЛА на Житомир з півночі. Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі. КАБ на південь та схід Дніпропетровщини. БпЛА на Суми та Харків. Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід. Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь.
Реактивні БпЛА північніше Кременчука вектром руху Черкаси.
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.
Реактивний БпЛА на Житомир з північного заходу.
Реактивний БпЛА на Житомир з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі.
КАБ на південь та схід Дніпропетровщини.
БпЛА на Суми та Харків.
Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.
Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь.