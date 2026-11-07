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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах пролунала тривога
7 листопада, 20:02
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Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах пролунала тривога

Данило Жоров

В ніч проти 8 листопада Росія вчергове атакувала Україну ударними БпЛА. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

24 Канал повідомляє про рух ворожих цілей. До оголошення відбою у вашому регіону – не покидайте укриття!

Де зараз небезпека?

 

 

 

Де летять "Шахеди": дивіться карту

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, наслідки російських обстрілів, а також про головні новини України та світу ви можете дізнаватися в телеграм-каналі 

 

20:18, 07 листопада

Реактивні БпЛА північніше Кременчука вектром руху Черкаси.

20:12, 07 листопада

Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Славутич курсом на Київщину.

20:11, 07 листопада

Реактивний БпЛА на Житомир з північного заходу.

19:53, 07 листопада

Реактивний БпЛА на Житомир з півночі.

Реактивний БпЛА курсом на Кропивницький з півночі.

19:46, 07 листопада

КАБ на південь та схід Дніпропетровщини.

19:44, 07 листопада

БпЛА на Суми та Харків.

19:26, 07 листопада

Реактивні БпЛА на півночі Дніпропетровщини та півдні Харківщини, курс на захід.

Реактивний БпЛА на заході Чернігівщини, курс на південь.

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