Росія знову запустила "Шахеди": в яких регіонах пролунала тривога

В ніч проти 8 листопада Росія вчергове атакувала Україну ударними БпЛА. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

24 Канал повідомляє про рух ворожих цілей. До оголошення відбою у вашому регіону – не покидайте укриття!

Де зараз небезпека?

Де летять "Шахеди": дивіться карту

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