Повітряна тривога в Києві, Росія атакує Україну "Шахедами": куди рухаються ворожі дрони
Увечері 4 лютого Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе. Ворожі БпЛА вже рухаються територією України. На обороні стоїть українська ППО.
Куди рухайються ворожі "Шахеди" – читайте в матеріалі 24 Каналу. Не нехтуйте безпекою та в разі наближення ворожого БпЛА відійдіть від вікон та пройдіть в безпечне місце.
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Київ – загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО. Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА! Київщина – загроза застосування ударних БпЛА! "Шахеди"на Харківщині в районі Печеніги курсом на схід. Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.
Дві групи "Шахедів" на Полтавщині курсом на південь. Один в напрямку Полтави.
"Шахеди"на півночі Сумщини в районі Білопілля і Хотінь.
Київ – загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.
Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА!
Київщина – загроза застосування ударних БпЛА!
"Шахеди"на Харківщині в районі Печеніги курсом на схід.
Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.