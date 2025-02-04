Повітряна тривога в Києві, Росія атакує Україну "Шахедами": куди рухаються ворожі дрони

Увечері 4 лютого Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе. Ворожі БпЛА вже рухаються територією України. На обороні стоїть українська ППО.

Куди рухайються ворожі "Шахеди" – читайте в матеріалі 24 Каналу. Не нехтуйте безпекою та в разі наближення ворожого БпЛА відійдіть від вікон та пройдіть в безпечне місце.

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