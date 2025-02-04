24 Канал Новини України Повітряна тривога в Києві, Росія атакує Україну "Шахедами": куди рухаються ворожі дрони
4 лютого, 23:22
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Повітряна тривога в Києві, Росія атакує Україну "Шахедами": куди рухаються ворожі дрони

Дар'я Смородська

Увечері 4 лютого Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе. Ворожі БпЛА вже рухаються територією України. На обороні стоїть українська ППО.

Куди рухайються ворожі "Шахеди" – читайте в матеріалі 24 Каналу. Не нехтуйте безпекою та в разі наближення ворожого БпЛА відійдіть від вікон та пройдіть в безпечне місце.

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23:25, 04 лютого

Київ – загроза застосування ударних БпЛА. Можлива робота ППО.

23:20, 04 лютого

Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА!

23:10, 04 лютого

Київщина – загроза застосування ударних БпЛА!

22:57, 04 лютого

  • БпЛА на Чернігівщині в напрямку Чернігова.
  • БпЛА на межі Чернігівської та Полтавської областей. Курсом на Київщину.
21:06, 04 лютого

"Шахеди"на Харківщині в районі Печеніги курсом на схід.
Дві групи "Шахедів" на Полтавщині курсом на південь. Один в напрямку Полтави.
"Шахеди"на півночі Сумщини в районі Білопілля і Хотінь.

18:41, 04 лютого

Харківська область - загроза застосування ударних БпЛА.