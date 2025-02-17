Росія атакує Україну "Шахедами": повітряна тривога шириться областями

Ввечері 17 лютого російські війська знову запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу ворожих "Шахедів" повітряна тривога вже поширилася на низку областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Де рухаються російські БпЛА

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.