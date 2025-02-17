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24 Канал Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": повітряна тривога шириться областями
17 лютого, 21:02
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Росія атакує Україну "Шахедами": повітряна тривога шириться областями

Поліна Буянова

Ввечері 17 лютого російські війська знову запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу ворожих "Шахедів" повітряна тривога вже поширилася на низку областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Де рухаються російські БпЛА

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

21:06, 17 лютого

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:03, 17 лютого

  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом;
  • Групи БпЛА на північному сході Миколаївщини у напрямку Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини, вектор руху – Кривий Ріг;
  • БпЛА в районі Сум вектором руху на південь;
  • БпЛА в районі Глухова, курс південно-західний;
  • БпЛА в районі Новгород-Сіверського, курс західний.
21:03, 17 лютого

Чернігівська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:02, 17 лютого

Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА.

21:00, 17 лютого

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА.